Munition einer Panzerabwehrkanone in Rohrenfels entdeckt

Bei Bauarbeiten in Rohrenfels machten Arbeiter große Augen über einen gefährlichen Fund aus dem Zweiten Weltkrieg.

Gestoppt werden mussten am Mittwochmorgen die Bauarbeiten an der Hauptstraße in Rohrenfels. Der Grund war ein gefährlicher Fund aus dem Zweiten Weltkrieg.

Wie die Polizei meldet, entdeckten die Beschäftigten bei ihren Arbeiten plötzlich Munition einer Panzerabwehrkanone. Spezialisten des Kampfmittelräumdienstes kümmerten sich anschließend um die Beseitigung.

Wie die Polizei weiter mitteilt, waren keinerlei Sperrungen oder ähnliche Vorsichtsmaßnahmen nötig. Eine Gefährdung der Bevölkerung bestand zu keinem Zeitpunkt, heißt es. (nr)

Lesen Sie auch: