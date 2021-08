Rohrenfels

17:59 Uhr

Nach Flaggen-Eklat in Rohrenfels: Jetzt muss einer den Verein verlassen

Plus Nach einem Vorfall im Derby gegen den SV Wagenhofen steht der SC Rohrenfels in der Kritik. Fans hatten während des Spiels eine Reichskriegsflagge geschwenkt. Nun zieht der Vorstand Konsequenzen.

Von Michael Kienastl

Mit so einer krassen Reaktion hat beim SC Rohrenfels vermutlich niemand gerechnet. In den sozialen Medien gibt es seit Tagen eine kontroverse Diskussion, die weit über das 1500-Einwohner-Dorf hinausgeht. Teilen des Vereins wird Rassismus, Rechtsextremismus und Demokratiefeindlichkeit vorgeworfen. Hintergrund: Im Derby gegen den SV Wagenhofen am vergangenen Samstag hatten Fans der selbst ernannten „Ultras Rohrenfels“ die Reichskriegsfahne geschwenkt. Sie zeigt ein schwarzes Kreuz auf weißem Grund mit einem preußischen Adler in einem weißen Mittelkreis. Das linke obere Viereck besteht aus einem Eisernen Kreuz auf den Farben des deutschen Kaiserreiches. Jetzt greift der Verein durch.

