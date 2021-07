Rohrenfels: Feuerwehr rettet steckengebliebenes Pferd aus Graben

Die sechs Jahre alte Stute Donna stürzte beim Ausreiten in einen Graben in Rohrenfels. Unter großer Anstrengung konnte das Pferd mit Hilfe der Feuerwehren aus Rohrenfels und Neuburg befreit werden.

Ein Pferd wurde beim Ausritt durch einen entgegenkommenden LKW aufgeschreckt, sprang zur Seite und fiel daraufhin samt Reiterin in einen Graben. Die Reiterin stürzte zum Glück auf die Böschung und blieb unverletzt. Die sechs Jahre alte Stute Donna, stürzte allerdings in den Graben und blieb darin stecken. Am Anfang versuchte sich das Tier noch zu befreien, durch die Bewegungen sank es aber immer tiefer ein.

Unter großer Kraftanstrengung konnte das Tier gerettet werden. Foto: Feuerwehr Neuburg



Der Besitzer des Pferdes und sein Sohn eilten sofort mit einem Bagger zur Einsatzstelle und versuchten das Pferd mit zwei großen Schlaufen zu stabilisieren. Plötzlich arbeitete sich das Pferd wiederum aus den Schlaufen und steckte wieder fest. Unter großer Anstrengung wurde mit Hilfe der Feuerwehren aus Rohrenfels und Neuburg unter das Pferd ein Tierhebegeschirr unter dem Pferd durchgezogen und fixiert. Zusätzlich wurden im Bereich der Vorder- und Hinterläufe B-Schläuche unter dem Pferd durchgezogen.

Nach einer tierärztlichen Untersuchung konnte das befreite Pferd nach Hause gebracht werden

Mit vereinten Kräften auch der anwesenden Nachbarn, konnte das Pferd dann leicht schräg an der Böschung aus dem Graben gezogen werden. Ganz oben angekommen konnte das Tier nach ein paar Minuten wieder selbstständig aufstehen. Der inzwischen auch anwesende Tierarzt Dr. Ebner untersuchte das Tier und es konnte daraufhin nach Hause gebracht werden.