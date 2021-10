Schon am Mittwoch: Strecke zwischen Rohrenfels und Isenhofen tagsüber voll gesperrt

Die Staatsstraße 2035 muss wegen Deckenschäden auf der Fahrbahn zwischen Rohrenfels und Isenhofen für einige Stunden gesperrt werden. Wie verläuft die Umleitung?

Wie das Staatliche Bauamt in Ingolstadt mitteilt, werden am Mittwoch, 3. November, die Deckenschäden (Risse und Setzungsschäden) an der Fahrbahndecke der Staatsstraße 2035 zwischen Rohrenfels und Isenhofen repariert. Aufgrund der Schäden, die sich zum Teil über die gesamte Straßenbreite erstrecken, ist es zur Sicherheit der beauftragten Firma und deren Beschäftigten erforderlich, diese Strecke zu sperren. Dies geschieht tagsüber von 7.30 bis etwa 18 Uhr.

Die Umleitungsstrecke führt von Pöttmes kommend ab der Hollenbacher Kreuzung durch Hollenbach und weiter über die Kreisstraße ND 13, Achhäuser bis Stengelheim und dann über die Staatsstraße 2046 zurück nach Wagenhofen. Von Neuburg kommend wird der Verkehr in Rohrenfels an der Einmündung der Kreisstraße 29 in Richtung Sinning geführt, von Sinning weiter auf der St 2050 über Nähermittenhausen zurück an die Hollenbacher Kreuzung.

Sperrung zwischen Rohrenfels und Isenhofen: Linien und Schulbusse haben freie Fahrt

Linien- und Schulbusse sind zur Durchfahrt der gesperrten Strecke zugelassen. Da die Arbeiten witterungsabhängig sind, können sich die genannten Termine auch auf den 4. November verschieben oder ausdehnen. (nr)