Von pastellig bis kunterbunt geringelt: Rohrenfelserin strickt für Bedürftige

Plus Elisabeth Preschl aus Rohrenfels strickt Schals und Socken für Bedürftige der Neuburger Tafel. Ihre Arbeiten präsentierte sie nun bei einer kleinen Ausstellung im Feuerwehrhaus. Warum die 78-Jährige sich seit ihrer Schulzeit für Nadel und Faden begeistert.

Braune, blaue und rote Mützen, violette, braune oder pastellig-bunte Schals sowie geringelte Socken sind auf dem Tisch im Rohrenfelser Feuerwehrhaus zu bewundern. Es ist eine Miniausstellung der Strickarbeit, die Elisabeth Preschl seit diesem Frühjahr geleistet hat und demnächst der Neuburger Tafel spenden wird.