In Wagenhofen sollen bezahlbare Häuser für den schmalen Geldbeutel entstehen

Plus In Wagenhofen soll ein Projekt realisiert werden, bei dem rund um den Kunsthof mehrere Modulhäuser gebaut werden sollen. Zielgruppe sind Menschen, die sich normalerweise kein eigenes Haus leisten könnten.

Noch braucht es einige Vorstellungskraft und guten Willen, um die Idee von Peter und Renate Wiedemann zu verstehen. Denn dort, wo irgendwann einmal eine kleine Siedlung mit etwa acht Modulhäusern entstehen soll, wuchert derzeit noch üppiges Grün. Und noch mehr als die Natur hat die Kunst von Rainer Röschke das Areal im Griff. Überall, versteckt und offensichtlich, finden sich Dinge, die für den 66-Jährigen einen künstlerischen Wert haben. Das ganze Grundstück ist in den Augen von Röschke ein Gesamtkunstwerk, und im Grunde genommen wünschen sich die Wiedemanns für ihren Lieblingskünstler, dass es auch so bleibt – nur eben anders kreativ, und vor allem auf einer finanziell soliden Grundlage.