Wegen Unstimmigkeiten: Aufstellung des neuen Dorfbrunnens in Rohrenfels verschoben

Dicke Luft: Landschaftsarchitektin Franziska Burlefinger (l.) und Künstler Rainer Röschke (r.) bekamen sich im Zuge des finalen Arrangements der Granitstelen des Brunnens kurz in die Haare.

Plus Eigentlich sollte die Erneuerung des Dorfplatzes in Rohrenfels mit der Aufstellung eines Brunnens ihren Abschluss finden. Doch daraus wurde nichts, unter anderem weil Künstler und Planerin sich kurz in die Haare bekamen.

Von Katrin Kretzmann

Grauer Asphalt, wenig Bepflanzung, keine Sitzmöglichkeiten: Ein einladendes Schmuckstück war der Dorfplatz in Rohrenfels wahrlich nicht – bis jetzt. Im Rahmen der Dorferneuerung hat die Mitte der Gemeinde einen neuen Glanz bekommen. Die finale Installation des Brunnens als Herzstück des neu gestalteten Platzes sollte eigentlich am Wochenende den Abschluss bilden. Doch das Arrangement der einzelnen Elemente sorgte für Zündstoff unter den Beteiligten – und die Einzelteile wurden wieder abtransportiert.

