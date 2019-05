20:58 Uhr

Rohrenfels bleibt AfD-Hochburg im Landkreis

Die Partei legte in Rohrenfels um 5,8 auf 14,3 Prozent zu. Während die CSU ihr Ergebnis von 2014 nicht ganz halten konnte, sackte die SPD völlig ab. Erfreulich ist vor allem die Wahlbeteiligung und es gibt einen klaren Sieger.

Von Manfred Rinke

Es ging flott am Sonntagabend. Die erste Hochrechnung mit sechs ausgezählten Wahllokalen kam bereits um 18.15 Uhr, um 18.38 Uhr waren schon gut die Hälfte der insgesamt 161 Wahllokale ausgezählt und kurz vor 19.30 Uhr stand das vorläufige Gesamtergebnis fest – und damit der klare Sieger der Europawahl im Landkreis Neuburg-Schrobenhausen: die Grünen. Es gibt allerdings auch einen großen Verlierer. Die einst so stolze SPD rutschte von 13,7 auf 6,1 Prozent und damit nahezu in die Bedeutungslosigkeit ab. Erfreulich war die Wahlbeteiligung, die von 42,3 auf 55,5 Prozent stieg.

Insgesamt gaben von den 72.036 Wahlberechtigten im Landkreis 39.977 ihre Stimme ab – 15.302 davon per Briefwahl. Die meisten Menschen wählten in Brunnen (65,6%), Bergheim (65,1%) und Berg im Gau (64,1%). Das geringste Interesse weckte die EU-Wahl in Karlshuld (48,7%).

In Brunnen gab es die meisten Stimmen für die CSU

Deutlich stärkste Partei im Landkreis blieb die CSU. In den beiden Städten konnten die Christsozialen ihr Ergebnis von vor fünf Jahren nahezu halten. Auf dem Land gab’s allerdings durchaus Einbrüche. Mit 62% war der Anteil der CSU-Wähler zwar erneut in Brunnen am größten, 2014 gab es dort aber noch satte 70 Prozent. Über 60 Prozent kam die CSU noch in Berg im Gau, Gachenbach und Langenmosen.

Grob gebeutelt wurde die SPD. Die herbsten Verluste gab es für sie in Schrobenhausen, Oberhausen, Weichering, und Karlskron. Von den 39.977 abgegebenen Stimmen im Landkreis erhielten die Sozialdemokraten nicht mehr als 2427.

Vom tiefen Fall der SPD profitierten vor allem die Grünen, die überall zulegten, und auch in den beiden Städten einen Großteil ihrer Stimmen sammelten – und dies deutlich. In Schrobenhausen stieg ihr Anteil von 9,8 auf 16,3%, in Neuburg von 8,1 auf 15,5%. Damit sind die Grünen in beiden Städten mit Abstand zweitstärkste Partei bei den EU-Wahlen im Landkreis.

Berg im Gau bleibt Hochburg der Freien Wähler im Landkreis Neuburg-Schrobenhausen

Von den Verlusten bei der SPD profitierten auch die Freien Wähler, die ihr Ergebnis deutlich stärker als die AfD steigern konnten. FW-Hochburg im Kreis bleibt Berg im Gau, deutlich zugelegt haben sie auch in Rennertshofen, Karlshuld und Königsmoos.

Während die AfD in Schrobenhausen unverändert auf 8,3 Prozent kam und in Neuburg sogar Verluste einstecken musste (von 10,5 auf 9,2%), legte sie ansonsten zu, in einigen Gemeinden sogar auffällig viel. Prozentual am meisten, nämlich jeweils 5,8%, in Karlskron (von 6,5 auf 12,3%) und Rohrenfels. In diesen beiden Gemeinden geht die AfD als zweitstärkste Partei aus der Wahl. In Rohrenfels behauptete sie zudem nach den Bundestags- nun auch bei den Europawahlen mit einem Stimmanteil von 14,3% ihre Spitzenposition im Landkreis.

Es gibt noch einen Gewinner der Wahlen: Die Partei steigerte ihr Ergebnis von 0,4 auf 1,6%. Das entspricht dem Ergebnis der Linken.

