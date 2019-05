Rollen in Neuburg bald reihenweise E-Scooter?

Plus Die Bundesregierung will Elektro-Stehroller zulassen. Die Gefährte könnten ein neuer Baustein der Mobilität werden, auch in Neuburg. Doch es gibt Bedenken.

Zwei Räder so groß wie Kuchenteller, ein Trittbrett, einige Metallrohre und ein Elektromotor: Stehroller mit Elektroantrieb, sogenannte E-Scooter, könnten in diesem Sommer auf deutschen Straßen und Radwegen zugelassen werden. Ursprünglich sollten die Stehroller auch auf Gehwegen fahren dürfen, doch nach massivem Widerstand seitens der Länder, lenkte Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer am Dienstag ein und änderte die ursprüngliche Planung. Bisher sind schon vereinzelte Elektroroller unterwegs, allerdings ist deren Nutzung im öffentlichen Raum noch verboten.

Bei der Stadt Neuburg bereitet man sich bereits darauf vor, dass die Gefährte zugelassen werden: Momentan überlegt man etwa beim Ordnungsamt, wie kontrolliert werden soll, sollten im Sommer tatsächlich neue Verkehrsteilnehmer über die Straßen rollen. Ursprünglich war geplant, dass langsame Roller (maximal zwölf Kilometer pro Stunde) auf Gehwegen fahren, schnellere Gefährte mit einer Höchstgeschwindigkeit von 20 Kilometern pro Stunde fahren auf Radwegen und – sofern keiner vorhanden ist – auf der Straße. Nach jüngsten Entwicklungen sieht es so aus, als ob alle Tretroller auf Gehwegen und Straßen unterwegs sein werden.

E-Scooter sollen in Neuburg verstärkt kontrolliert werden

Birgit Peter-Fest, Leiterin des Ordnungsamts, sagt auf Anfrage, dass die Kontrollen intensiviert würden, vor allem kurz nachdem die E-Scooter offiziell erlaubt sein werden. „Je mehr unterschiedliche Akteure gleichzeitig am Straßenverkehr teilnehmen, desto größer ist das Konfliktpotenzial“, sagt Peter-Fest. Die Kontrollen werden in Absprache mit Polizei, Kommunalem Ordnungsdienst und Sicherheitswacht durchgeführt, wie genau, müsse noch abschließend geklärt werden.

In den USA und europäischen Städten wie Paris oder Wien gehören die Scooter inzwischen zum Straßenbild. Für Deutschland feilen Bund und Länder momentan an abschließenden Regelungen. So ist schon absehbar, dass alle Fahrzeuge ein Versicherungskennzeichen (wie ein Mofa) haben müssen und bestimmte technische Standards (z. B. Beleuchtung) erfüllen müssen. Für Pendler können die Gefährte durchaus nützlich sein. Die „letzte Meile“ zwischen Haustür und Haltestelle oder Bahnhof lässt sich so bequem überbrücken. „Die Scooter können eine sinnvolle Ergänzung im Nahverkehr sein“, sagt Neuburgs Verkehrsreferent Bernhard Pfahler.

Neuburg bräuchte neue Radwege für die E-Scooter

Allerdings sieht er auch Gefahren damit verbunden. „In Neuburg mangelt es an der Infrastruktur für E-Scooter“, sagt er. Sowohl auf Gehwegen als auf Straßen seien Tretrollerfahrer wegen der Kollisionsgefahr mit anderen Verkehrsteilnehmern nicht optimal aufgehoben – und Radwege gebe es schlichtweg zu wenige. Als Beispiel führt er die Theresienstraße an: „Da ist es so eng, wo sollen da noch Tretroller fahren?“, fragt er. Um alternative Verkehrsmittel wie E-Bikes oder E-Scooter sinnvoll zu fördern, müsse die Stadt die Infrastruktur für Zweiräder zwingend verbessern und „Radwege bauen, wo es geht“. Da habe Neuburg Nachholbedarf.

Einen Führerschein oder Helm wird man wohl nicht benötigen, um einen Scooter, die es je nach Qualität für mehrere hundert Euro gibt, zu fahren. Auch das sieht Pfahler kritisch. „Gerade bei Stürzen besteht wegen der hohen Geschwindigkeit ein großes Verletzungsrisiko, insbesondere wenn die Rollerfahrer zusammen mit Autos auf der Straße fahren.“ Andererseits könnten E-Scooter in einigen Bereichen – man denke an die Diskussion über „Elterntaxis“ – dazu beitragen, das hohe Verkehrsaufkommen, gerade zu Stoßzeiten zu mindern, sofern sichere Verkehrswege zur Verfügung stünden.

Elektro-Tretroller sind für den Tourismus in Neuburg bedingt interessant

Aus touristischer Sicht seien E-Scooter für Neuburg nur bedingt geeignet, sagt Marie-Luise Kühnl, Leiterin der Touristinfo. „Die Obere Altstadt mit ihrem Kopfsteinpflaster und den kurzen Wegen zwischen den Sehenswürdigkeiten ist dafür eher ungeeignet.“ Das sei auch schon der Grund gewesen, warum man sich vor nicht allzu langer Zeit gegen sogenannte Segways entschieden hatte - elektrisch angetriebene Transportmittel, auf denen sich die Fahrer im Stehen und rein durch die Verlagerung ihres Gewichts fortbewegen. In der Unteren Altstadt könnten elektrische Tretroller dagegen eher Sinn ergeben, meint Kühnl. „Zum Beispiel für eine Fahrt den Donaukai entlang, weiter über die Grünauer Straße bis zum Jagdschloss Grünau.“

Wie stark sich die Scooter in Neuburg ausbreiten, wird auch davon abhängen, ob Unternehmen in den Verleih einsteigen. Bei den lokalen Fahrradgeschäften sieht man dafür keinen großen Markt. „Verleihen werden wir nicht“, sagt Brigitte Appel vom gleichnamigen Fahrradgeschäft. Das Risiko, die nicht ganz billigen Gefährte beschädigt zurückzuerhalten, sei zu hoch, sagt sie. Ob sie E-Scooter in das Sortiment ihres Fahrradladens aufnehmen werde, wolle sie von der künftigen Entwicklung abhängig machen. Ähnlich sieht es Heidi Dostal vom Bikemarkt Neuburg. Für einen Verleih sei die Stadt ihrer Meinung nach zu klein. Was den Verkauf betrifft, wolle auch sie abwarten, bis klar ist, wie das Thema Elektrotretroller rechtlich gehandhabt wird.

Stadtwerke Neuburg denken über den Verleih von E-Scootern nach

Die Neuburger Stadtwerke haben das Thema E-Scooter ebenfalls im Blick. Andrea Haninger, Vertriebsassistentin und zuständig für den Bereich E-Mobilität und Carsharing, sagt: „Wir finden es grundsätzlich interessant, außer dem Auto innerstädtisch über weitere Verkehrsmittel nachzudenken.“ Bei den Stadtwerken seien die Überlegungen bislang jedoch eher in Richtung E-Bikes gegangen. Grundsätzlich wolle man aber nicht ausschließen, auch E-Scooter und deren Verleih in ein entsprechendes Konzept aufzunehmen. Dies sei derzeit allerdings noch in der Planungsphase. „Da wir kein Stadtbüro haben, müssten wir erst einen geeigneten Punkt aussuchen, die passenden Strukturen aufbauen und den Verleih organisieren“, sagt Haninger.

In diesem Sommer nicht mehr, aber im kommenden Jahr werde man eventuell auf das Pferd beziehungsweise den Roller aufspringen – vorausgesetzt die Nachfrage sei da. (mit skro)

