Roller aus der Donau gezogen

Die Grünen-Landtagsabgeordnete Christine Kamm hört sich die Argumente der Bürgerinitiativen an und verspricht politischen Beistand.

Diskussion in Bertoldsheim

Neuburg

Neuburg wird beim Kindertag zum Spiel-Paradies

In Neuburg war am Samstag Kindertag und die Sonne strahlte dazu. Überall in der Innenstadt gab es etwas zu entdecken und zu erleben. Und man konnte nach Herzenslust spielen.