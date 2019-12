12:18 Uhr

Romantisches Konzert von Canto Brioso in der Neuburger Hofkirche

Gefühlvoll und stimmig: Canto Brioso – unter der Leitung von Gabriele Schmid – beeindruckte in der gut besuchten Hofkirche. Die 13-jährige Solistin Lisa Schnackenburg (Mitte) beeindruckte bei Werken von Max Reger und Benjamin Britten.

Das Gesangsensemble Canto Brioso trat in der Neuburger Hofkirche auf – mit einer sehr begabten 13-jährigen Solistin.

Von Johannes Seifert

Neben dem oft quirligen Treiben auf den Weihnachtsmärkten sind die Konzerte – besonders in den Kirchen – eine stets gute Gelegenheit zur Besinnung und inneren Einkehr. Demgemäß entwickelte sich der glanzvolle Auftritt von Canto Brioso in der gut besuchten Hofkirche, mit anspruchsvollen Werken von Benjamin Britten, Gabriel Faurè, Josef Gabriel Rheinberger und Felix Mendelssohn-Bartholdy zu einer festlichen Stunde des Innehaltens, der die Vorfreude auf das Fest der Menschwerdung Jesu ungemein wecken konnte.

Die Texte von Britten wurden in der Hofkirche durchweg in Mittel- und Altenglisch gesungen

Ursprünglich plante Britten in seinem bekannten Werk „Ceremony of Carols“ eine Reihe einzelner Lieder, die später aber zu einem Werk, speziell für Weihnachten zusammengefügt und ergänzt wurden. Von großer Besonderheit sind auch die Texte, die durchweg in Mittel- und Altenglisch gesungen werden sowie die völlig unterschiedlichen Charaktere der einzelnen Stücke.

Gerade bei dieser Werkdarbietung war das von der professionellen Gesangspädagogin Gabriele Schmid bestens geleitete Ensemble besonders gefordert. Für die oft langen, zyklisch angeordneten Kantilenen, versehen mit teilweise schlichter Harmonik, braucht es vielfach einen langen Atem und entsprechende agogische Präsenz. Die engagiert auftretenden Frauenstimmen verdeutlichten in dieser Notation, die von glanzvollen Harfenklängen (Beate Fürbacher) begleitet wurde, enorme Klangbalance, zeigten erstaunliche Souveränität in den tonalen Verdichtungen sowie in den schlichten, melancholisch stimmenden Sätzen. Die solide, durchdachte Abstufung der einzelnen Stimmen sowie das enorme Feingefühl für die Entfaltung der wundervollen Klänge ist mittlerweile ein Markenzeichen von Canto Brioso, das ohne Zweifel zu den besten Gesangsensembles unserer Region gezählt werden darf.

In der Neuburger Hofkirche beeindruckte vor allem Lisa Schnackenburg

Überaus eindrucksvoll waren auch die Solopartien („Mariä Wiegenlied“ von Max Reger) der erst 13-jährigen Lisa Schnackenburg, die seit einiger Zeit von Gabriele Schmid unterrichtet wird und bereits erste Preise bei „Jugend musiziert“ gewinnen konnte. Mit ihrer wandlungsfähigen, reinen, fast blühenden und solide geführten Stimme, erfüllte sie den Raum der Hofkirche in erlesener Manier, ganz zur Freude der Konzertbesucher.

Adventliche und romantische Stimmung verbreiteten auch die weiteren Werke, unter anderem von Gabriel Fauré, Josef Gabriel Rheinberger und Felix Mendelssohn-Bartholdy für dreistimmigen Frauenchor und Orgel.

Bei diesen Werken interpretierte Canto Brioso erneut mit Präsenz, Feingefühl für Klang, Textur und Gestus, bewies Mut zu charakteristischen Farben und dynamischen Nuancen. Besonders die stimmigen und schlanken Sopranstimmen sowie die dezent agierenden Altstimmen, erneut präzise geführt von Gabriele Schmid, beeindruckten hier ungemein.

Mit der bekannten Ingolstädter Harfenistin Beate Fürbacher und dem Organisten und Schulmusiker Hans Feigl konnte Canto Brioso auch zwei herausragende Musiker für das Konzert gewinnen, die den Frauenchor keineswegs erdenschwer, sondern authentisch und zurückhaltend begleiten durften.

Der Reinerlös dieses überaus ansprechenden Konzertes am Samstag ist für die Sanierung der Hofkirche bestimmt.