27.03.2019

Rosen für eine bessere Zukunft

Benefizkonzert der Katholischen Landjugend

Für benachteiligte Kinder und Jugendliche in Brasilien findet am kommenden Sonntag ein Benefizkonzert in der Pfarrkirche Mariä Reinigung in Tegernbach statt. Die Katholische Landjugendbewegung Neuburg-Schrobenhausen (KLJB) veranstaltet das Konzert im Rahmen der Rosenaktion. Mit dabei sind das Brassquartett HAMS-Brass, das Musiker-Duo Magdalena Kufer und Josef Pertl, das Ztio (Zy)ankali) sowie die Jugendmarktkapelle Hohenwart.

Die KLJB lädt ein zu einer musikalischen Reise verschiedenster Genre und gibt zwischen den Musikeinlagen Impulse zum diesjährigen Motto der Rosenaktion „In jedem Menschen ist Sonne. Man muss sie nur zum Leuchten bringen.“ Diese Aktion wird bereits seit über 20 Jahren in etwa 50 Orten in und um den Landkreis Neuburg-Schrobenhausen organisiert. Dabei werden am vierten Fastenwochenende (30./31. März) nach den Gottesdiensten Rosen verkauft. Die Einnahmen werden an zwei Projekte in Brasilien gespendet. In diesem Jahr wurden bei der KLJB insgesamt 6400 Rosen bestellt.

Die unterstützten Projekte sind zum einen Abrigo Brasil, die in den Favelas von Sao Paulo ein Kinderkrankenhaus errichtet haben und dort die Minderjährigen von klein auf von den gefährlichen Straßen der Favelas fernhalten. Mit Kindergärten, Hausaufgabenbetreuung und verschiedenen Ausbildungsmöglichkeiten geben sie den Kindern und Jugendlichen die Chance den kriminellen Straßen der Favelas zu entkommen. Außerdem unterstützt die KLJB ein Projekt der Herz-Jesu-Missionare. Sie bauen solarbetriebene Brunnen im Norden Brasiliens, in einen der trockensten Gebiete, um den Menschen dort den Zugang zu Trinkwasser zu gewährleisten. Mit dem gewonnenen Wasser können die Bewohner Ackerwirtschaft betreiben und ihre Ernte verkaufen. So ist ihnen auch ein kleines Grundeinkommen sicher.

Das Benefizkonzert findet am kommenden Sonntag, 31. März, um 17 Uhr in der Pfarrkirche Mariä Reinigung in Tegernbach statt. Um Spenden wird gebeten. (nr)

