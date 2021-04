Rosenaktion der katholischen Landjugend bringt über 2000 Euro

In diesem Jahr konnten die Rosen zwar nicht wie gewohnt verkauft werden. Trotzdem konnte Geld für soziale Projekte in Brasilien gesammelt werden.

Bereits seit 25 Jahren führt die Katholische Landjugendbewegung (KLJB) Neuburg-Schrobenhausen die beliebte Rosenaktion durch, mit dessen Erlös zwei soziale Projekte unterstützt werden. Die Brüder der Herz-Jesu-Missionare, die in der Oase Steinerskirchen ein Bildungs- und Besinnungshaus haben, fördern in Brasilien beispielsweise Brunnen- und Gartenprojekte, und die Hilfsorganisation Abrigo Brasil hat in den Favelas (portugiesisch für Armenvierteln) von Sao Paulo Gemeinschaftseinrichtungen wie Kindergärten, Jugendzentren und ein Krankenhaus sowie Lehrstätten aufgebaut.

Auch wenn die Rosen in diesem Jahr nicht wie sonst üblich verkauft werden konnten und das Benefizkonzert im Internet übertragen wurde, kam am Ende die Summe von 2205 Euro zusammen.

Nach den Worten von KLJB-Vorstandsmitglied Fabian Steinberger haben viele Familien und Einzelpersonen aus dem gesamten Landkreis Neuburg-Schrobenhausen gespendet. Auch mit den rund 200 Aufrufen für das Konzert-Video sei er zufrieden.

Wer gerne noch etwas spenden will, kann dies auf folgendes Konto tun: KLJB Neuburg-Schrobenhausen, IBAN DE37 7215 2070 0000 8350 66, BIC BYLADEM1NEB. Die KLJB leitet das Geld dann zu gleichen Teilen an die oben genannten Projekten weiter. (nym)

