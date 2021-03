vor 31 Min.

Rotarier verkaufen 4200 Rosen zum Weltfrauentag

Plus Die Neuburger Rotarier haben nicht damit gerechnet, zum diesjährigen Frauentag viele Rosen zu verkaufen. Umso überraschter waren sie mit dem Ergebnis.

Zum dritten Mal organisiert der Neuburger Rotary Club in diesem Jahr die Aktion „une femme une rose“ – „jede Frau eine Rose“ zum Weltfrauentag am 8. März. Mit der Aktion kann doppelt Gutes getan werden. Unternehmen, Betriebe, Ärzte und der Einzelhandel kaufen die Rosen beim Rotary Club und verschenken sie als Ausdruck der Wertschätzung an ihre Mitarbeiterinnen und Kundinnen. Die Erlöse aus dem Verkauf gehen zu 100 Prozent an soziale Projekte in der Region, in diesem Jahr größtenteils an die Zufluchtsstätte für Frauen in Not in Neuburg.

Im vergangenen Jahr waren es 5500 Rosen zu je 1,90 Euro, die bestellt wurden. „Für dieses Jahr war die Hoffnung allerdings nicht groß“, sagt Rotarier Peter Wiedemann. Umso überraschter war der Club, dass es dann doch 4200 Stück waren. Der größte Abnehmer ist die Sparkasse Neuburg-Rain, die 250 Stück bestellt hat. Die Rosen kamen am Donnerstag in Neuburg an, werden im Autohaus Böttcher zwischengelagert und am Wochenende an die Firmen ausgeliefert, damit sie pünktlich am Montag an Mitarbeiterinnen und Kundinnen ausgegeben werden können. (kimi)