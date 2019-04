Rotary Club: 30 Jahre lokale und internationale Hilfe

Plus Der Rotary Club Neuburg feiert runden Geburtstag. Die Vereinigung hat schon viel Gutes bewirkt – nicht nur in Neuburg, bis Nepal reicht die Unterstützung.

Es waren nur 20 Neuburger, die sich vor 30 Jahren zusammengetan haben, um in der Ottheinrichstadt einen Rotary Club zu gründen. Heute zählt die Vereinigung 49 Mitglieder, die in den vergangenen 30 Jahren soziale und kulturelle Projekte mit rund 600.000 Euro Spendengeldern angestoßen, durchgeführt und unterstützt haben. Am Samstag feiern die Neuburger Rotarier ihren runden Geburtstag und verfolgen mit der Feier auch gleich eines ihrer Ziele: die Pflege der Freundschaft unter den Rotary Club Mitgliedern weltweit.

Damit aber nicht genug. Das Ziel von Rotary besteht darin, der Gesellschaft mit all seiner Erfahrung aus dem Geschäfts- und Berufsleben zu dienen. Deshalb suchen die Rotarier Mitglieder aus allen Berufssparten. Jeder Rotarier dient der Öffentlichkeit und die Projekte sind danach ausgerichtet. Ein Schwerpunkt ist die Jugendarbeit.

Auf dem Christkindlmarkt hat der Rotary Club Neuburg jedes Jahr einen Stand. Die Einnahmen werden gespendet. Bild: Wiedemann

Beim Rotary Club Neuburg wechselt der Präsident jährlich

Rotary wurde 1905 von dem amerikanischen Rechtsanwalt Paul Harris gegründet. Heute haben die 35.000 Rotary Clubs in mehr als 200 Ländern rund 1,2 Millionen Mitglieder. Rotary in Deutschland besteht aus knapp 1100 Clubs mit 55.000 Mitgliedern. Die Rotary Clubs sind Serviceclubs, die nicht als Vereine geführt werden und damit auch nicht im Vereinsregister auftauchen. Ihnen beigeordnet fungieren meist, so auch in Neuburg, Hilfswerke als eingetragene Vereine, um die Spendengelder abzuwickeln. Im Club selbst gelten die Prinzipien der Freundschaft, des Vertrauens und der gegenseitigen Hilfe. So wechselt der Präsident jährlich. Noch bis Ende Juni führt Christian Barth die Neuburger Rotarier, sein Nachfolger steht mit Bernhard Getz bereits fest.

„Den Rotariern kann man nicht einfach beitreten. Man wird von ihnen ausgewählt“, erzählt Hubert von Treuberg, der seit 1991 glühender Rotarier ist. „Stimmen auch nur drei Mitglieder gegen den Vorschlag, wird man nicht aufgenommen.“ Man müsse sich den Zielen und der Arbeit des Rotary Clubs verschreiben, fährt von Treuberg fort. Die Vorbereitung und Durchführung der wöchentlichen Treffen, die Reisen und die Projekte verlangten einen nicht unwesentlichen Zeiteinsatz. Die Liste der Hilfsprojekte der Neuburger Rotarier ist lang. Von Treuberg: „Sie reicht von Neuburg bis Nepal.“ Professor Holger Guenzel ist seit knapp sieben Jahren bei den Rotariern. Er ist eines der eher jüngeren Mitglieder. Er zählt einige der regionalen Hilfsprojekte auf: „Lokal werden diverse soziale Einrichtungen wie zum Beispiel der Sozialdienst Katholischer Männer (SKM), die Tafel oder die Zufluchtsstätte für Frauen in Not mit Spenden unterstützt.“ Am internationalen Tag der Frau konnten Unternehmen über den Rotary Club Rosen zum Weiterverschenken bestellen. Aber auch Projekte für die breite Öffentlichkeit, wie beispielsweise der Berufsinformationsabend im Descartes Gymnasium oder das Schüleraustauschprogramm, das die Rotarier organisieren, sind Bestandteil des Angebots.

Die Rotarier organisieren ein Schüleraustauschprogramm für Jugendliche, zum Beispiel mit einer argentinischen Familie. Bild: Wiedemann

Der Rotary Club Neuburg leistet auch wertvolle Jugendarbeit

Guenzel lenkt den Blick auf ein ganz besonderes Programm für Schüler: „Rotary ist die größte nicht kommerzielle Jugendaustauschorganisation der Welt.“ Mit dem STEP-Programm (short term exchange programm) könne jeder Jugendliche zwischen 16 und 18 Jahren einen sechswöchigen Austausch auf Gegenseitigkeit mit einem Jugendlichen aus einer Familie eines anderen Landes erleben. Nach Anmeldung beim Rotary Club Neuburg wird jeder Interessent durch das Anmelde- und Matchverfahren geführt. Außer den Reisekosten in das Austauschland fallen durch die Gegenseitigkeit – die eigene Familie nimmt ebenfalls für sechs Wochen ein Kind der Gastfamilie auf – kaum Kosten für den Aufenthalt an. Ein Programm, das im Gastland, neben der Gastfamilie, immer auch noch einen Rotary Club als Ansprechpartner bietet. (Bei Interesse sollte man über die Website der Rotarier Kontakt aufnehmen.)

International hilft der Rotary Club – häufig im Verbund mit den übergeordneten Distrikten oder mit dem Rotary Dachverband – mit Trinkwasseranlagen in Bali, spendet Schulbücher für Kiew oder ganze Schulausrüstungen in Nepal. Kinderhilfe in Haiti, Katastrophenhilfe in Myanmar und viele andere Aktionen zählen ebenfalls dazu.

Am Wochenende feiert der Rotary Club Neuburg sein 30-jähriges Bestehen

Für die Charterfeier am Samstag und Sonntag erwarten die Neuburger Rotarier Gäste aus Frankreich vom Partnerclub aus Ensisheim im Elsass. Mit den französischen Freunden wird am Sonntag das La Tour-Denkmal in Oberhausen besucht. Am Samstag Abend wird Klaus Schneider, Assistent Governor (stellvertretender Vorsitzender) des übergeordneten Rotary Distrikts, als Gast erwartet. Klaus Schneider ist zugleich Mitglied im Rotary Club Schrobenhausen-Aichach - dem Club, der bei den Neuburger Rotariern vor 30 Jahren Geburtshilfe leistete.