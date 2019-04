vor 22 Min.

Rote Nasen für einen guten Zweck

Der Verein Herznasen organisiert ein Clownsfestival in Neuburg. Was dabei auf dem Programm steht

In Neuburg und dem Landkreis werden ab kommendem Montag wieder viele rote Nasen zu sehen sein. Der Veranstalterverein Herznasen Neuburg hat sich Verstärkung geholt und so kommen Clowns aus England, Schottland und Dänemark in die Ottheinrichstadt. Es wird vieles geboten: von Besuchen in verschiedenen Einrichtungen über öffentliche kostenlose Vorführungen, einer Clownsparade bis hin zu einer Gala-Show im Stadttheater, das für diesen Zweck vom Neuburger Volkstheater zwischen den eigenen Aufführungen überlassen wurde.

„Nicht nur die Neuburger profitieren von diesem Festival“, erklärt Herznasen-Vorsitzender Sepp Egerer. „Es ist ein Austausch möglich. So werden unsere Nachwuchsclowns, die viel Zeit in die Sache investieren, die Möglichkeit haben, von anderen zu lernen und ihre Fähigkeiten noch mehr auszubauen. Daher sind auch Workshops geplant.“

Die öffentlichen Aufführungen werden in der Markthalle stattfinden, die die Stadt Neuburg zur Verfügung stellt. Die Herznasen besuchen regelmäßig Seniorenheime und geriatrische Einrichtungen. Für das Clownsfestival ist auch eine Tour mit Elisa geplant. „Wir besuchen die Kinder, die sonst nicht die Möglichkeit haben, Clowns zu sehen, direkt bei ihnen zuhause. Für sie und für uns ein schönes Erlebnis“ sagt Kerstin Egerer. Unterstützt werden die Spaßmacher von der Stadtkapelle Neuburg, die sowohl bei der Clownsparade durch die Innenstadt als auch bei der Gala-Show im Stadttheater für eine schöne musikalische Umrahmung sorgt. (nr)

Am 1. Mai findet um 15 Uhr eine öffentliche Vorführung in der Markthalle statt. Die Gala-Show im Stadttheater steigt am 2. Mai um 19 Uhr. Am 4. Mai um 10 Uhr gibt es die Clownsparade in der Innenstadt zum Schrannenplatz und um 15 Uhr eine weitere Vorführung in der Markthalle.

