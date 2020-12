15:26 Uhr

Rückblick auf das Krisenjahr 2020: Viele Sommerbaustellen im Raum Neuburg

Plus Die Bergheimer Spange wurde gesperrt und asphaltiert, die Rampe im Graben eröffnet. Außerdem fand die Sommerakademie 2020 in Neuburg statt. Das beschäftigte die Region außerdem.

Von Dorothee Pfaffel

Zum Jahreswechsel blickt die Redaktion der Neuburger Rundschau zurück: Was geschah 2020? Was beschäftigte uns im Jahr der Pandemie? Wen betrauerten wir, wem dankten wir, welche Dinge hielten uns in Atem? Hier Teil sechs unseres Rückblicks, Juli und August:

Jahresrückblick 2020 im Raum Neuburg: So war der Sommer in der Region

Corona : Das Virus hat die Region weiter fest im Griff, auch wenn im Sommer die Fallzahlen niedriger sind als im Frühjahr. Unter anderem Fahrschulen haben den Betrieb wieder aufgenommen. Die Daheimgebliebenen verbringen die heißen Tage am Weicheringer Weiher.

: Das hat die Region weiter fest im Griff, auch wenn im Sommer die Fallzahlen niedriger sind als im Frühjahr. Unter anderem Fahrschulen haben den Betrieb wieder aufgenommen. Die Daheimgebliebenen verbringen die heißen Tage am Weicheringer Weiher. Verkehr : Verkehrsexperte Heiner Monheim kommt nach Neuburg. Er schlägt vor: Tempo 30 auf der Donaubrücke und mehr Überwege auf Hauptstraßen.

: Verkehrsexperte kommt nach Neuburg. Er schlägt vor: Tempo 30 auf der Donaubrücke und mehr Überwege auf Hauptstraßen. Wirtschaft : Mehr als 100 Millionen Euro hat das dänische Unternehmen Rockwool in den Bau einer neuen Produktionslinie investiert. Die Einweihung der neuen Bänder in Neuburg muss coronakonform stattfinden.

: Mehr als 100 Millionen Euro hat das dänische Unternehmen Rockwool in den Bau einer neuen Produktionslinie investiert. Die Einweihung der neuen Bänder in Neuburg muss coronakonform stattfinden. Kriminalität : Die Köschinger Bezirksrätin Stefanie Kirchner wird von einem Unbekannten überfallen. Er schrie politische Hass-Parolen.

: Die Köschinger Bezirksrätin wird von einem Unbekannten überfallen. Er schrie politische Hass-Parolen. Personalie : Oberstleutnant Swen Jacob wird neuer stellvertretender Kommodore im Taktischen Luftwaffengeschwader 74 in Neuburg.

: Oberstleutnant wird neuer stellvertretender Kommodore im Taktischen Luftwaffengeschwader 74 in Neuburg. Förderung : Der Bezirk Oberbayern beschließt, verschiedene kulturelle Projekte in Neuburg mit 1,5 Millionen Euro zu bezuschussen, darunter die Instandsetzung der Pfarrkirche St. Ludwig in Karlshuld und die Neuburger Kammeroper.

: Der Bezirk Oberbayern beschließt, verschiedene kulturelle Projekte in Neuburg mit 1,5 Millionen Euro zu bezuschussen, darunter die Instandsetzung der Pfarrkirche in und die Neuburger Kammeroper. Polizei : Zwischenbilanz: Bislang gab es 170 Polizeieinsätze wegen Corona-Verstößen.

: Zwischenbilanz: Bislang gab es 170 Polizeieinsätze wegen Corona-Verstößen. Arbeitsmarkt: Das Handwerk im Landkreis Neuburg-Schrobenhausen ringt um Facharbeiter. So manches Unternehmen bietet deshalb besonders attraktive Arbeitsbedingungen. Doch junge Arbeitnehmer wollen heute mehr als nur ein gutes Gehalt.

Eichenprozessionsspinner: Die Härchen der Raupen lösen bei Hautkontakt allergische Reaktionen aus. Bild: Kreisfachberatung für Gartenkultur und Landschaftspflege (Archiv)

Mobilität : Der Neuburger Stadtrat beschließt, dass mechanische Lastenfahrräder künftig mit 100 Euro gefördert werden, Elektro-Lastenräder mit 500 Euro.

: Der Neuburger Stadtrat beschließt, dass mechanische Lastenfahrräder künftig mit 100 Euro gefördert werden, Elektro-Lastenräder mit 500 Euro. Verbrechen : Die Staatsanwaltschaft Ingolstadt erhebt Anklage wegen Verdachts auf Totschlag gegen eine zur Tatzeit 29-Jährige aus Sachsen-Anhalt , die in der Nacht vom 22. auf den 23. Dezember 2019 ihren Ex-Freund in dessen Wohnung in Bittenbrunn erstochen haben soll. Das Urteil wird im November fallen.

: Die erhebt Anklage wegen Verdachts auf Totschlag gegen eine zur Tatzeit 29-Jährige aus , die in der Nacht vom 22. auf den 23. Dezember 2019 ihren Ex-Freund in dessen Wohnung in erstochen haben soll. Das Urteil wird im November fallen. Natur : Der Eichenprozessionsspinner breitet sich im Landkreis weiter aus.

: Der Eichenprozessionsspinner breitet sich im Landkreis weiter aus. Unglück : Vierjährige ertrinkt beim Baden im Kratzmühlsee nahe Kinding .

: Vierjährige ertrinkt beim Baden im Kratzmühlsee nahe . Ermittlungen : Erfolg für die Polizei und den Zoll: Die Kriminalpolizei Ingolstadt nimmt drei gewerbsmäßige Schleuser fest. 33 Wohn- und Geschäftsräume werden bei einer großen Aktion durchsucht.

: Erfolg für die und den Zoll: Die nimmt drei gewerbsmäßige Schleuser fest. 33 Wohn- und Geschäftsräume werden bei einer großen Aktion durchsucht. Bauen : In Feldkirchen werden gleich mehrere Bauprojekte gleichzeitig umgesetzt, unter anderem eine Wohnanlage mit Tiefgarage.

: In werden gleich mehrere Bauprojekte gleichzeitig umgesetzt, unter anderem eine Wohnanlage mit Tiefgarage. Konzerte : Beim Gitarrenfestival „Barock bis Rock“ treten in Neuburg regionale und internationale Künstler auf.

: Beim Gitarrenfestival „Barock bis Rock“ treten in Neuburg regionale und internationale Künstler auf. Stadtrat : Gabriele Kaps ersetzt den verstorbenen Neuburger Stadtrat Josef Götzenberger als Kulturreferenten.

: ersetzt den verstorbenen Neuburger Stadtrat als Kulturreferenten. Kultur : Die Neuburger Sommerakademie findet im Juli und August zum 42. Mal statt – unter scharfen Hygienebedingungen.

: Die Neuburger findet im Juli und August zum 42. Mal statt – unter scharfen Hygienebedingungen. Stadtentwicklung : Die Grundstücksverhandlungen auf dem Lassigny-Areal werden abgeschlossen. Sie waren Voraussetzung für den Campus.

: Die Grundstücksverhandlungen auf dem Lassigny-Areal werden abgeschlossen. Sie waren Voraussetzung für den Campus. Kommunalpolitik : 14 ausgeschiedene Stadträte werden feierlich verabschiedet.

: 14 ausgeschiedene Stadträte werden feierlich verabschiedet. Strom : Bayernwerk saniert in der Region 42 Strommasten für rund 2,2 Millionen Euro.

: saniert in der Region 42 Strommasten für rund 2,2 Millionen Euro. Medizin : An der KJF Klinik St. Elisabeth kündigen die Hebammen formal bis Jahresende ihre Verträge. Grund ist ein Konflikt mit dem Chefarzt der Geburtshilfe. Es finden klärende Gespräche statt.

: An der KJF Klinik kündigen die Hebammen formal bis Jahresende ihre Verträge. Grund ist ein mit dem Chefarzt der Geburtshilfe. Es finden klärende Gespräche statt. Infrastruktur : Die Stadt Neuburg asphaltiert die Grünauer Straße , das Straßenbauamt sperrt die Bergheimer Spange. Die Sanierung der Ingolstädter Straße wird auf 2021 verschoben.

: Die Stadt Neuburg asphaltiert die , das Straßenbauamt sperrt die Bergheimer Spange. Die Sanierung der wird auf 2021 verschoben. Freizeit: Das Neuburger Brandlbad kann wegen der Corona-Pandemie nur unter strengen Hygieneauflagen geöffnet sein.

Volksfestcharakter 2020: Die "Dult to go" findet in Neuburg statt

Veranstaltung : Die „Dult to go“ findet statt.

: Die „Dult to go“ findet statt. Nahverkehr : Die Stadtbuskonzession wechselt zur Firma Seitz/Jägle. Bis Juli stiegen im Jahr 2020 40 Prozent weniger Passagiere zu als in den Vorjahren.

: Die Stadtbuskonzession wechselt zur Firma Seitz/Jägle. Bis Juli stiegen im Jahr 2020 40 Prozent weniger Passagiere zu als in den Vorjahren. Einzelhandel : Die Geschäfte in der Neuburger Innenstadt verkürzen wegen Corona ihre Öffnungszeiten.

: Die Geschäfte in der Neuburger Innenstadt verkürzen wegen ihre Öffnungszeiten. Pandemie : Die allermeisten Corona-Neuinfektionen werden bei Reiserückkehrern festgestellt.

: Die allermeisten Corona-Neuinfektionen werden bei Reiserückkehrern festgestellt. Fest : Der legendäre Barthelmarkt in Oberstimm muss coronabedingt abgesagt werden.

: Der legendäre Barthelmarkt in muss coronabedingt abgesagt werden. Hilfspaket : Bislang sind mehr als 15 Millionen Euro aus KfW-Sofort-Krediten an Firmen im Landkreis geflossen.

: Bislang sind mehr als 15 Millionen Euro aus KfW-Sofort-Krediten an Firmen im Landkreis geflossen. Sommerbaustellen : Die Bergheimer Spange ist neu asphaltiert worden. Die Stadt Neuburg eröffnet die Rampe im Graben und baut einen Kreisverkehr am Sehensander Weg.

