23.09.2019

Rücksicht auf seltene Tier- und Pflanzenarten nehmen

Die Untere Naturschutzbehörde bittet Besucher des Naturschutzgebiets Kreut, sich an die Regeln zu halten

Mit dem Naturschutzgebiet Kreut besitzt der Landkreis Neuburg-Schrobenhausen einen wertvollen Naturraum, der seltenen, störempfindlichen Tier- und Pflanzenarten einen Rückzugsraum bietet. Damit Kreut weiterhin ein Naturschatz bleibt, bittet die Untere Naturschutzbehörde die Besucher um Unterstützung und fordert sie auf, die in der Naturschutzgebietsverordnung festgelegten Regeln zu beachten.

Auf den ersten Blick scheint es unwahrscheinlich, dass auf einem ehemaligen Standortübungsplatz viele geschützte und gefährdete Tier- und Pflanzenarten vorkommen. Berücksichtigt man jedoch, dass hier über einen langen Zeitraum eine schonende militärische Nutzung ohne intensive Landbewirtschaftung stattgefunden hat und der Zutritt für die Öffentlichkeit und somit intensive Erholungsnutzung und sonstige Aktivitäten verboten war, so wird die Schutzwürdigkeit des Gebietes nachvollziehbar.

In einer Pressemitteilung teilt das Landratsamt mit, dass nicht nur die vielen geschützten und seltenen Tier- und Pflanzenarten – darunter Knabenkraut, Trollblume und Enzian sowie Purpurreiher, Braunkehlchen und Rebhuhn –, sondern auch die unter besonderem gesetzlichen Schutz stehenden Feucht- und Trockenstandorte dort einen zusammenhängenden Komplexlebensraum von herausragender Bedeutung ergeben.

Diese Vielfalt unterschiedlicher Standorte und die relative Ungestörtheit und Größe des Gebietes bieten vielen störempfindlichen, seltenen und gefährdeten Arten einen Rückzugsbereich. Deswegen wurde vor fast 17 Jahren der ehemalige Truppenübungsplatz der Tilly-Kaserne als Naturschutzgebiet ausgewiesen. Um weiterhin den Erholungssuchenden das Erleben des Naturschutzgebietes zu ermöglichen und dabei gleichzeitig das Schutzgebiet mit seinen störempfindlichen Arten und Lebensräumen zu schützen, wurden Maßnahmen zur Besucherlenkung durchgeführt. Es wurden acht Informationstafeln mit zwei Rundwegen installiert, welche die Besucher über die Besonderheiten des Geländes informieren.

Im Laufe der letzten Jahre wurde das Naturschutzgebiet immer mehr zum beliebten Ausflugsziel. Da sich einige Besucher nicht an die in der Naturschutzgebietsverordnung festgelegten Regeln halten, wie etwa ausgewiesene Rundwege zu benutzen, Hunde an die Leine zu nehmen oder kein Feuer zu machen, wurde eigens eine Naturschutzwächterin für dieses Gelände eingesetzt. Um ihre Arbeit dort zu unterstützen und für die Besucher begehbare Wege klar erkennbar zu machen, werden an bestimmten Wegen Betretungsverbotsschilder durch die Untere Naturschutzbehörde aufgestellt. Die Untere Naturschutzbehörde möchte aus gegebenen Anlass an die Erholungssuchenden appellieren, der Natur ihren Raum zu lassen. Das sollte bei nicht einmal 0,4 Prozent der Fläche, die im Landkreis als Naturschutzgebiet ausgewiesen ist, möglich sein. (nr)