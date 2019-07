13:47 Uhr

Rücksicht nehmen im Straßenverkehr

In Ingolstadt läuft der 9. „Landestag für Verkehrssicherheit“. Wer lernen möchte, wie man sich besser auf der Straße verhält, ist hier genau richtig.

Unter der Schirmherrschaft von Innenminister Joachim Herrmann läuft bis Samstagnachmittag in Ingolstadt der 9. Landestag für Verkehrssicherheit. Die wichtigste Botschaft des Tages ist: Fair miteinander im Straßenverkehr umgehen. Hermann betonte bei der Eröffnung: „Defensives Fahren, Rücksichtnahme und Fairness im Straßenverkehr können Leben retten.“ Gefährliche Situationen im Vornherein zu vermeiden sei der beste Unfallschutz.

Für gefährliche Situationen im Verkehr sensibiliseren

Wie man gefährliche Situationen erkennt und was in solchen passiert, können die Besucher am Samstag zum Beispiel in Überschlags- und Aufprallsimulatoren beobachten. Zusätzlich werden kostenlose Seh- und Reaktionstests angeboten, unter anderem von der Landesverkehrswacht Bayern. Es gibt auch Infostände, wo man seine Kenntnisse zur Ersten Hilfe wieder auffrischen oder sich nochmals in Erinnerung rufen lassen kann, wie man eine Unfallstelle richtig absichert. Insgesamt sind mehr als 40 Aktionsstände aufgebaut.

Auch für Kinder gibt es viel zu erleben. Wer will, kann Beispiel in ein Kettcar steigen und sich auf einem extra bereit gestellten Parcours blitzen lassen. Es gibt eine Kletterwand und der Flughafen München, der auch mit einem Stand vertreten ist, hat kleine Flugzeuge (zum Fahren) mitgebracht.

Der Landestag der Verkehrssicherheit wird jedes Jahr von einem Polizeipräsidium ausgerichtet. (nr)

