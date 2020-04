vor 58 Min.

Rüdiger Vogt ist jetzt Versorgungsarzt im Landkreis

Plus Ihm wird damit eine entscheidende Aufgabe im Kampf gegen das Coronavirus übertragen

Um im aktuellen Katastrophenfall die ärztliche Versorgung sicherzustellen, werden derzeit in ganz Bayern von allen Landräten und Oberbürgermeistern sogenannte Versorgungsärzte eingesetzt. Landrat Peter von der Grün hat am vergangenen Mittwoch Rüdiger Vogt zum Versorgungsarzt bestellt und ihn in die Führungsgruppe Katastrophenschutz (FüGK) des Landkreises berufen. Dem Mediziner kommen damit unterschiedliche Aufgaben zu. Unter anderem soll er die Versorgung mit ärztlichen Leistungen und der entsprechenden Schutzausrüstung im Landkreis planen und koordinieren.

Vogt zeigt sich sehr zufrieden mit der bislang geleisteten Arbeit der FüGK: „Mit der Einrichtung der beiden Fieberambulanzen in Neuburg und Schrobenhausen hat der Landkreis eine der geforderten Maßnahmen bereits weit im Vorfeld erfüllt!“ In diesem Zusammenhang lobte Vogt die Weitsicht von Allgemeinmediziner und Ärztesprecher Uli Kurutz, der das Pilotprojekt frühzeitig in die Wege geleitet habe. Auch die geforderte Teststrecke hat der Landkreis schon frühzeitig aufgebaut. Die FüGK arbeitet zudem auf Hochtouren an der Beschaffung von Masken, Schutzschilden, Schutzkleidung aber auch Beatmungsgeräten. „Das wird eine meiner wichtigsten Aufgaben sein“, sagt der Mediziner. Vogt wird sich noch einen Überblick über die Ausstattung im Landkreis verschaffen und ab diesem Freitag dann regelmäßig an den Lagebesprechungen der FüGK mitwirken. Die Situation im Landkreis schätzt der Mediziner und zweite Bürgermeister der Stadt Neuburg aktuell noch moderat ein. „Im Augenblick sind unsere Kapazitäten sehr gut. Wir sind in der Lage weitere Patienten aufzunehmen.“ Trotz dieser Einschätzung gebe es aber keinen Grund zur Entspannung. „Wir befinden uns hier nicht auf der Insel der Glückseligen. Ich rechne damit, dass das Virus auch bei uns voll zuschlagen wird. Aber der Landkreis ist vorbereitet.“ Vogt ist in seiner neuen Position vor allem für die Situation der ambulanten Ärzte verantwortlich. „Wir müssen uns darum kümmern, dass auch Hausärzte mit ausreichend Schutzkleidung und Material versorgt sind. Wenn dieser Teil der gesundheitlichen Versorgung wegfallen würde, könnten unsere Krankenhäuser die Lücke unmöglich schließen.“ Landrat Peter von der Grün ist froh, dass er Rüdiger Vogt für diese verantwortungsvolle Aufgabe gewinnen konnte. In einer Pressemitteilung sagt er über den neuen Versorgungsarzt: „Ein sehr erfahrener Mediziner, der darüber hinaus gut vernetzt ist!“ Rüdiger Vogt hat 30 Jahre als niedergelassener Arzt in Neuburg praktiziert und ist derzeit als Ärztlicher Leiter des Infektionsstabes der Stadtwerke Neuburg tätig. Als langjähriges Mitglied der Vertreterversammlung der Kassenärztlichen Vereinigung Bayern sowie in der Bezirksversammlung hat er sich ein breites Netzwerk aufgebaut. Zudem verfügt er als Zweiter Bürgermeister der Stadt Neuburg auch über gute politische Kontakte. (wiel)

