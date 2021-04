26.04.2021

Ruhestätte Franziskanerstraße: Neue Bäume für den alten Friedhof in Neuburg

Plus Der Friedhof an der Franziskanerstraße in Neuburg war in der Vergangenheit dichter begrünt. An den parkähnlichen Charakter von einst will Stadtrat Alfred Hornung wieder anknüpfen. Dabei sollte es die Ruhestätte gar nicht mehr geben.

Von Claudia Stegmann

Der Friedhof an der Franziskanerstraße wird grüner. Im Laufe dieser Woche pflanzt die Stadtgärtnerei acht Winterlinden – und zwar an Stellen, an denen schon einmal Bäume wuchsen. „Im alten Friedhof standen einst viel mehr Bäume“, sagt Stadtrat und Friedhofsreferent Alfred Hornung. An das dichte Grün würde er gerne wieder anknüpfen und hat deshalb in Absprache mit OB Bernhard Gmehling die Neupflanzung in die Wege geleitet.

