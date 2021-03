vor 52 Min.

Runder Tisch: Für mehr Inklusion im Kreis Neuburg-Schrobenhausen

Der runde Tisch will das Thema Inklusion im Landkreis voranbringen.

Das Landratsamt Neuburg-Schrobenhausen hat zusammen mit dem Inklusionsbeauftragten des Kreistags, Joachim Siegl, einen runden Tisch zum Thema Inklusion ins Leben gerufen. Das ist der aktuelle Stand.

Am virtuellen Auftakt in der vergangenen Woche nahmen über 20 Akteure am runden Tisch zum Thema Inklusion teil - darunter Vertreter der Caritas, der Diakonie, des Bayerischen Roten Kreuzes, der Offenen Hilfen, der Stiftung Sankt Johannes, des Sozialverbandes VdK, der Fachstelle Ergänzende Unabhängige Teilhabeberatung EUTB, des Bayerischen Blinden- und Sehbehindertenbundes, Vertreter der Gemeinden Oberhausen und Aresing sowie der Stadt Neuburg, Sozialreferentin Elfriede Mülle sowie Mitarbeiter des Landratsamtes.

Runder Tisch zum Thema Inklusion: Erfahrungsaustausch als wichtige Grundlage

Landrat Peter von der Grün betonte, dass ein regelmäßiger Erfahrungsaustausch eine wichtige Grundlage dafür sei, das Bewusstsein für die Bedürfnisse der Mitbürgerinnen und Mitbürger mit Behinderung zu schärfen. Der Erfahrungsaustausch stand dann auch ganz oben auf der Agenda des ersten Treffens. Die Akteure erklärten, wo sie Handlungsbedarf sehen und nannten bereits konkrete Vorstellungen. Diese reichten von rasch umsetzbaren Einzelmaßnahmen im öffentlichen Raum bis hin zu einem Gesamtkonzept in Form eines Aktionsplans. Auf dieser Basis kann der runde Tisch, der voraussichtlich wieder im Sommer 2021 zusammentritt, weiterarbeiten. (nr)

Da es sich um ein offenes Netzwerk handelt, sind weitere Interessenten, die sich auf dem Gebiet der Inklusion einbringen möchten, willkommen. Interessenten melden sich bitte im Landratsamt telefonisch unter 08431/57-331 oder per E-Mail unter kathrin.rambach@neuburg-schrobenhausen.de.

