SC Rohrenfels

18:00 Uhr

Eklat beim SC Rohrenfels: "Ultras" schwenken Reichskriegsflagge

Plus Am Rande des Kreisklassen-Derbys zwischen Wagenhofen und Rohrenfels schwenken „Ultras“ des SC Rohrenfels eine Reichskriegsflagge. Der Verein distanziert sich und will den Vorfall aufklären.

Von Andreas Schopf

Der Vorfall habe die Verantwortlichen des SC Rohrenfels „überrollt“, es herrsche „absolute Betroffenheit“. „Wir verstehen das nicht“, sagt der Erste Vorsitzende Stefan Wiedenhöfer. Am vergangenen Samstag verlor der SCR das Gemeindederby gegen den SV Wagenhofen in der Fußball-Kreisklasse. Doch in der Nachbetrachtung ist weniger über das Ergebnis, als vielmehr über einen Vorfall am Rande der Partie zu sprechen. Rohrenfelser „Ultras“ schwenkten während des Spiels, hinter der Bande, eine Reichskriegsflagge. Auf Fotos ist dies deutlich zu sehen. Die Verantwortlichen in Rohrenfels versuchen nun, diesen Eklat aufzuarbeiten.

