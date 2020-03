SPD-Ortsvorsitzender Schafferhans legt Ämter nieder

Plus Der langjährige Neuburger Stadtrat Heinz Schafferhans zieht aus der Kommunalwahl 2020 Konsequenzen und tritt zurück. Wie begründet er diesen Schritt?

Der SPD-Ortsvorsitzende Heinz Schafferhans tritt mit sofortiger Wirkung zurück. Zur Begründung veröffentlichte er am Dienstag eine Pressemitteilung: „Damit übernehme ich die Verantwortung für das schlechte Abschneiden unserer Partei bei der Wahl des Stadtrates. Den Ortsvorsitz übernimmt bis zur Neuwahl im Januar kommissarisch meine bisherige Stellvertreterin Ulrike Hetmanek-Rogler. Auch als Nachrücker im Stadtrat stehe ich nicht mehr zur Verfügung.“

SPD-Ortsvorsitzender Schafferhans will ein Zeichen setzen

Zudem legt er sein Amt des stellvertretenden Kreisvorsitzenden nieder. Im Gespräch mit der Neuburger Rundschau erklärte Schafferhans, dass sein persönliches Abschneiden zwar auch eine Rolle bei der Entscheidung gespielt habe, aber nicht ausschlaggebend gewesen sei. „Für mich hängt das Mandat mit dem Engagement in der Partei zusammen.“ Die SPD verliere derzeit ständig Wahlen und so sei es an der Zeit gewesen, ein Zeichen zu setzen, damit andere übernehmen können.

„Ich habe in meiner über fünfjährigen Amtszeit, in einer sehr schweren Situation für meine Partei mein Bestes gegeben und kann den Ortsverein in einem organisatorisch und finanziell guten Zustand übergeben“, heißt es in der Pressemitteilung weiter. Neben Werner Widuckel und den Fraktionskollegen bedankte er sich bei manchen noch persönlich. „Vor allem bei Peter Segeth und Matthias Enghuber für die „informellen“ Gespräche bei den späten Stunden auf der Rathaustreppe, bei Bernd Pfahler der immer ansprechbereit war und bei Alfred Hornung, mit dem ich gemeinsam das ein oder andere bewegen konnte.“ Zudem sei es etwas Besonderes gewesen, als Umweltreferent an der Agenda 21 mitarbeiten zu dürfen.

Die Erklärung von Heinz Schafferhans im Wortlaut

Hier die Presseerklärung im Wortlaut: "Ich möchte Sie informieren, dass ich ab sofort mein Amt als Ortsvorsitzender der SPD Neuburg und als stlvrtr. Kreisvorsitzender der SPD Neuburg Schrobenhausen abgeben werde. Damit übernehme ich die Verantwortung für das schlechte Abschneiden unserer Partei bei der Wahl des Stadtrates. Den Ortsvorsitz übernimmt bis zur Neuwahl im Januar kommissarisch meine bisherige Stellvertreterin Ulrike Hetmanek-Rogler. Auch als Nachrücker im Stadtrat stehe ich nicht mehr zur Verfügung. Ich habe in meiner über fünfjährigen Amtszeit, in einer sehr schweren Situation für meine Partei mein Bestes gegeben und kann den Ortsverein in einem organisatorisch und finanziell guten Zustand übergeben. Meiner Nachfolger*in wünsche ich eine glücklichere Hand als ich sie hatte.

Ich bedanke mich bei unserem Kreisvorsitzenden Werner Widuckel und dem gesamten Kreisvorstand für die hervorragende Zusammenarbeit.

Ich bedanke mich bei meinen Fraktionskollegen Horst Winter, Ralph Bartoschek, Michael Kettner und Gerhard Steiner und wünsche allen meinen Genoss*innen und unseren neuen Stadt- und Kreisrät*innen viel Erfolg bei ihrer Arbeit für Stadt und Landkreis.

Persönlich möchte ich mich noch bei meinen Kollegen der anderen Fraktionen im Stadtrat für die gute Zusammenarbeit bedanken, vor allem bei Peter Segeth und Mathias Enghuber für die „informellen“ Gespräche bei den späten Stunden auf der Rathaustreppe, bei Bernd Pfahler der immer ansprechbereit war und bei Alfred Hornung, mit dem ich gemeinsam das ein oder andere bewegen konnte.

Vielen Dank an Birgit Bayer-Kroneisl vom Umweltreferat der Stadt Neuburg und Cornelia Euringer-Klose vom Agenda 21-Kreis, es war etwas Besonderes für mich als Referent für Umwelt- und Agenda 21 mit euch zusammen arbeiten zu dürfen.

Vielen Dank auch an OB Bernhard Gmehling, unsere Zusammenarbeit war stets von gegenseitigem Vertrauen geprägt." (nr)