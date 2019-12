13.12.2019

SPD stellt Kandidaten

Thomas Krammer will Bürgermeister werden

Der Bürgermeisterkandidat der Karlskroner SPD heißt Thomas Krammer. Der Vorstand des Ortsvereins hat ihn einstimmig vorgeschlagen.

Als langjähriger Gemeinderat und Fraktionssprecher wisse er sehr gut, wie Kommunalpolitik funktioniere, so seine Gemeinderatskollegen Werner Widuckel und Dominik Krammer. Sie bescheinigten Thomas Krammer eine hervorragende Arbeit im Gemeinderat. Er habe Sachpolitik zum Wohle der Bürger betrieben und immer die Zusammenarbeit mit allen Gemeinderäten gesucht.

Thomas Krammer ist gebürtiger Karlskroner. Er ist verheiratet und Vater von zwei Kindern. Als liebstes Hobby gibt er die Mitwirkung in der Theaterabteilung des SV Kalskron an. Von Beruf ist er Wirtschaftsingenieur und arbeitet seit 25 Jahren bei Audi. Seit 2008 ist Krammer Fraktionssprecher der SPD im Karlskroner Gemeinderat.

„Meine Erfahrungen als Fraktionssprecher bestärken mich darin, dass wir uns in der Arbeit im Gemeinderat neu ausrichten müssen. Weg vom Misstrauen, hin zu größtmöglicher Transparenz in der Zusammenarbeit mit allen Gemeinderäten, sowie unseren Mitbürgern“, teilt Krammer in einer Pressemitteilung mit. Der Bürgermeister müsse die Leitfigur für das politische Klima in der Gemeinde sein, führt der Kandidat weiter aus. (nr)

