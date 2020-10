vor 2 Min.

SV Karlshuld: Der Rücktritt vom Rücktritt

Plus Vorsitzender Oliver Hausmann macht weiter, obwohl er eigentlich seinen Rücktritt angekündigt hatte. Das ist nicht die einzige Personalie, die beim SV Karlshuld Sorgen bereitet.

Von Andrea Hammerl

Noch einmal die Kurve bekommen hat der SV Karlshuld. Noch vor kurzem sah es so aus, als stünde der mit 1135 Mitgliedern und acht Abteilungen größte Verein der Moosmetropole ohne Vorsitzenden da, doch nun erklärte sich Vorsitzender Oliver Hausmann bereit weiterzumachen. „Es hat sich kein Nachfolger gefunden, daher mache ich trotz hoher beruflicher Belastung weiter“, erklärte er den Rücktritt vom Rücktritt, „auch weil ich den Verein mit den aktuellen Herausforderungen durch Corona und die Suche nach einem neuen Pächter nicht allein lassen will“.

So wurde nur der Posten des Kassiers neu besetzt, den Meike Hausmann von Irmgard Dolatschko übernahm. „Die befürchtete Austrittswelle aufgrund eingeschränkter Leistungen ist ausgeblieben“, stellte Hausmann erleichtert fest. Finanziell sei es dennoch ein schwieriges Jahr gewesen, mit laufenden Kosten, aber kaum Einnahmen durch Veranstaltungen und Spiele. Neben den Übungsleitern, Trainern und sonstigen Ehrenamtlichen dankte der Vorsitzende besonders Moritz Knöferl für sein Engagement um das Hygienekonzept.

SV Karlshuld: Fußballabteilung bleibt vorerst unbesetzt

Weiter ungeklärt bleibt die Leitung der Fußballabteilung, deren bisheriges Führungsteam sich ein Übergangsjahr gegeben hatte, um Jüngere nachzuziehen. Jedoch hat nun der designierte Nachfolger für die Abteilungsleitung eine Absage wegen zu hohen Arbeitsaufwandes erteilt. „Wir führen weiter Gespräche“, teilte Abteilungsleiter Rüdiger Zach mit, der den ungewöhnlichen Versammlungsort mit Humor nahm: „Ich bin schon lange dabei, aber eine Jahresversammlung in der Mehrzweckhalle habe ich noch nie erlebt“. Sportlich läuft momentan nicht viel, bislang fand nur ein Punktspiel der ersten Mannschaft statt, alle anderen wurden wegen Corona abgesagt. Die zweite Mannschaft musste dagegen erst ein Spiel absagen.

Bild: Andra Hammerl

Corona betrifft auch die Jugendabteilung mit 140 Aktiven in acht Mannschaften. Die größte Herausforderung besteht für Jugendleiter Philipp Resch darin, den Nachwuchs bei der Stange zu halten. Sein Dank galt Sportstudentin Anja Kreitmeir, die die Trainer mit neuen Übungen, Ideen und Tipps unterstützt sowie den Trainern, die die Coronamaßnahmen schnell umsetzten und den Eltern gegenüber vertraten, die mitunter Unverständnis zeigten. „Wir mussten viel erklären“, sagte Resch. Immerhin fand das Fußballcamp mit dem FCI unter Auflagen statt.

Auch die anderen Abteilungen starten wieder, die Skiabteilung mit Bodyfit und Skigymnastik, Leichtathletik und Volleyball jeweils mit Training in der Halle, die Damengymnastik wird aufgrund geringer Teilnehmerzahl mit der Herrengymnastik zusammengelegt. Taekwondo und Jiu-Jitsu wurden ausnahmsweise draußen trainiert.

Ärger im Vereinsheim des SV Karlshuld wegen verschlossener Toiletten

Die Tennisabteilung freut sich über einen „unglaublichen Zulauf an Familien und Kindern“, weshalb ein Zuschussantrag für einen Spielplatz bei der Gemeinde gestellt wurde, was zu Irritationen mit dem Hauptverein führte, die in internen Gesprächen beigelegt werden sollen. Die Stockschützen freuten sich über die neue Überdachung, beklagten aber ebenfalls zahlreiche ausgefallene Spiele und Turniere. Die Skiabteilung hat zwar die Mehrtagesfahrten abgesagt, plant aber Tagesfahrten.

Diskussionsbedarf gab es zum Vereinsheim. Ein Ärgernis sind die von der Pächterin der Gaststätte zugesperrten Toiletten, zumal die im Untergeschoss vorhandenen weiteren Toiletten nur von Sportlern benutzt werden dürfen. „Wir haben uns an die Vereinbarung, die Toiletten einmal die Woche zu reinigen, gehalten, wurden aber mit dem Einbau der Schlösser vor vollendete Tatsachen gestellt“, erklärte Hausmann, was wohl rechtlich umstritten sei. Auch habe der Pächter Sportlern das Duschen verweigert, obwohl der Verein zwei Drittel der Nebenkosten übernehme. Der Verein sei gesprächsbereit gewesen, vonseiten der Pächter sei jedoch mit einem Anwalt gedroht worden. „Wir werden wohl nochmal reden müssen“, meinte Hausmann, der mittlerweile die Vereinsrechtsschutzversicherung zugezogen hat, und verwies darauf, dass der Pachtvertrag im Juni 2021 ende. Dank Anzeigenschaltung gebe es bereits vier Bewerber.

Sportverein Karlshuld feiert 2022 sein 90. Jubiläum

Ziel sei ein Vereinsheim, das gerne von den Mitgliedern genutzt werde. Das 90-jährige Vereinsjubiläum soll termingerecht 2022 gefeiert werden, für eine neue Flutlichtanlage werden derzeit Angebote eingeholt, weil es heuer hohe Zuschüsse gibt und dem Wunsch nach einem Beachvolleyballplatz, den sich junge Fußballer wünschen, soll nachgegangen werden, sobald die Finanzierung geklärt ist.

