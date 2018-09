10.09.2018

Sänger gesucht!

Neue Kantorin der Christuskirche will Projektchor starten

Neuburg Edyta Müller möchte dem musikalischen Treiben in der Kirchengemeinde neues Leben einhauchen. Die gebürtige Polin ist deshalb auf der Suche nach Mitstreitern für einen Chor, mit dem sie im Dezember ein weihnachtliches Konzert gestalten will.

Sie wollen einen neuen Projektchor ins Leben rufen. Was kann man sich darunter genau vorstellen?

Edyta Müller: Es handelt sich um ein Projekt für ein Adventskonzert. Dafür will ich einen neuen Chor gründen. In der Christuskirche gab es lange keinen Kantor und dementsprechend auch keine Kantorei. Der Chor soll vielleicht auch in Zukunft bestehen bleiben und zwei bis drei mal im Jahr ein Konzert oder einen Gottesdienst mitgestalten. Konkret geht es gerade um ein Adventskonzert mit Orchester, für das ich mit dem Chor eine bekannte Bach-Kantate und eine Eigenkomposition einstudieren will. Ich bin aber, was das genaue Programm angeht, noch offen und kann den Schwierigkeitsgrad der Stücke entsprechend an die künftigen Sänger anpassen.

Welche Voraussetzungen sollen die Sägerinnen und Sänger mitbringen?

Müller: Grundsätzlich ist der Chor für alle offen. Gut wäre es aber, wenn die Mitglieder Noten lesen könnten. Ich würde mich vor allem über junge Leute freuen, aber das Projekt ist als Gemeindechor gedacht und das gemeinsame Musizieren soll im Vordergrund stehen. Jeder, der also Lust auf klassische Musik hat und gerne singt, ist herzlich eingeladen.

Wann findet die erste Probe und das abschließende Adventskonzert statt?

Müller: Wir treffen uns am Dienstag, 11. September, um 19.30 Uhr im Gemeindehaus der Christuskirche und dann regelmäßig jeden Dienstag. Wer also am ersten Termin keine Zeit hat, kann auch später noch dazustoßen. Das abschließende Konzert findet am Samstag, 8. Dezember, um 19 Uhr in der Christuskirche statt. Interview: Lena Brandner

Mitmachen Interessierte mögen sich direkt an die Kantorin der Christuskirche wenden, entweder per E-Mail an edyta.mueller@wp.pl oder unter der Telefonnummer 08431/4363501.