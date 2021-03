Säure-Alarm bei den Milchwerken

In einer Lagerhalle lief Salpetersäure aus einem Container und zersetzte ein Metallgerüst. Es gab keine Verletzten und auch der Sachschaden blieb gering. Dagegen war das herbeigerufene Heer von Helfern groß

Salpetersäure freigesetzt – die Alarmmeldung Mittwochmorgen gegen 8.30 Uhr in den Neuburger Milchwerken hörte sich gefährlich an. Doch dann zeigte sich bald, dass es sich um einen Zwischenfall ohne Verletzte und ohne großen Schaden handelte.

In einer Lagerhalle war aus einem 1000-Liter-Container Salpetersäure ausgelaufen. Die aggressive Chemikalie löste Materialien in der Umgebung auf und entwickelte dabei giftige Dampfschwaden. Das Problem blieb auf einen lokalen Herd beschränkt, es habe zu keinem Zeitpunkt eine Gefahr für die Bevölkerung bestanden, so die Neuburger Polizei.

„Wir haben selber sicherheitshalber die Feuerwehr verständigt“, sagt Werkleiter Georg Reithmayer. Die Leitstelle Ingolstadt löste daraufhin Sirenenalarm aus und schickte ein Großaufgebot an Wehren ins Gewerbegebiet Nördliche Grünauer Straße. Neben der Stadtfeuerwehr rückten Einsatzkräfte aus den Stadtteilen und aus Ehekirchen, BRK-Sanitäter, Polizei und Vertreter des Landratsamtes an. 70 bis 80 Helfer bewegten sich auf dem Gelände der Milchwerke.

Feuerwehrleute gingen mit ABC-Schutzanzügen in die Lagerhalle und lokalisierten den undichten Säurebehälter. Beim Befüllen war er durch technischen Defekt übergelaufen. Geschätzte 30 Liter Säure liefen aus und zersetzten das äußere Metallgerüst des Containers. Dabei entstanden kräftige Rauchschwaden. Der Säurebehälter selbst besteht aus Spezialkunststoff und blieb unversehrt. Mobile Entlüfter beförderten die belastete Luft nach draußen. Am späten Vormittag war die Unfallstelle gesichert.

Salpetersäure wird durch Oxidation von Ammoniak hergestellt und verbreitet in reiner Form einen scharf stechenden Geruch. Sie zersetzt sich unter Lichteinfluss schnell und kann Stoffe entzünden. Für die Lagerung gelten deshalb besondere Vorschriften. Die Milchwerke verwenden Salpetersäure zur Neutralisierung von Laugen und Reinigungswasser, bevor es zur Kläranlage abgeleitet wird.

Den Betriebsablauf der Milchwerke hat der Feuerwehreinsatz am Mittwoch kaum beeinträchtigt. Das Werk produziert im Schichtbetrieb H-Milch, lactosefreie Milch und Puddingdesserts. In den vergangenen beiden Jahren sei das Volumen auf 300 Millionen Desserts und 200 Millionen Einheiten Milch regelrecht hochgefahren, sagt Werkleiter Georg Reithmayer. Eigentümer Lactalis, ein französischer Milch-Konzern, setze auf den Standort Neuburg.

Gut 1000 Milchbauern liefern direkt nach Neuburg und es sollen in Zukunft wieder mehr werden. 230 Beschäftigte verarbeiten die Rohmilch. Nach Ostern beginnt der Bau eines weiteren Hochregallagers, Lactalis will zehn Millionen Euro in das Projekt investieren.