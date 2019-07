vor 50 Min.

Salzburger Festspiele in Ingolstadt

Meisterwerke der Renaissance

Beim traditionellen Gastspiel der Salzburger Festspiele am Dienstag, 23. Juli, um 20 Uhr im Theaterfestsaal in Ingolstadt steht in diesem Jahr die Inszenierung „Lagrime di San Pietro“ von Orlando di Lasso unter Mitwirkung des Los Angeles Master Chorale auf dem Programm.

„Lagrime di San Pietro“ ist die letzte Komposition von Orlando di Lasso (1532 bis 1594). 21 Sänger übertragen das insgesamt 75-minütige Meisterwerk der A–cappella–Musik der Renaissance in eine emotionale szenische Adaption. „Ich trage Verantwortung“ ist das zentrale Thema dieses Werks nach Texten von Luigi Tansillo (1510 bis 1568). Es zeigt den heiligen Petrus in den sieben Phasen seiner Trauer, nachdem er den gefangenen Jesus vor der Kreuzigung verleugnet hat. Der weltweit gefragte Los Angeles Master Choral steht in Ingolstadt zum ersten Mal in Deutschland auf der Bühne. Künstlerischer Leiter des Chores ist Grant Gershon. In diesem Jahr findet das Gastspiel der Salzburger Festspiele erstmals außerhalb der Audi Sommerkonzerte statt. (js)

Karten für das Konzert sind ab sofort erhältlich, zum Beispiel online unter www.audi.de/gastspiel. Programmdetails zum Gastspiel sind ebenfalls auf der Homepage zu finden.

