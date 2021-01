13.01.2021

Sammelstellen für Müll wieder offen

Verwertungsanlage und Deponie ebenfalls

Die Kommunalbetriebe öffnen ihre Abfallsammelstellen wieder. Die Problemmüllsammelstelle, die Wertstoffhöfe Süd und Fort Hartmann sowie die Annahme beim Caritas-Markt können angefahren werden. Der Gebrauchtwarenmarkt der Caritas bleibt allerdings weiterhin geschlossen. Die Anlieferungen von Haus- und Sperrmüll durch Privatpersonen in der Müllverwertungsanlage Ingolstadt und an der Deponie Eberstetten ist grundsätzlich wieder möglich. Zur weitgehenden Kontaktvermeidung wird jedoch empfohlen, von diesen Möglichkeiten nur in Notfällen Gebrauch zu machen. Die Servicestellen des Ver- und Entsorgers, der Bürgerservice in der Hindemithstraße und das Kundencenter Ingolstadt in der Mauthstraße bleiben geschlossen. Kunden erreichen die Mitarbeiter telefonisch und per E-Mail. Ein persönlicher Gesprächstermin ist nur in Einzelfällen möglich. Die Kommunalbetriebe informieren unter www.in-kb.de/corona über aktuelle Entwicklungen ihrer Unternehmensbereiche. Fragen beantworten die Mitarbeiter der Abfallberatung unter Telefon 0841/305-3721. Für die Abfallanlieferungen an der Müllverwertungsanlage Ingolstadt ist eine Terminvereinbarung erforderlich. unter www.mva-ingolstadt. (nr)

Themen folgen