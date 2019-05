21.05.2019

Samy Deluxe kommt zu den Jazztagen

Wo es ab sofort Tickets gibt

Das erstes Highlight-Konzert der Ingolstädter Jazztage steht fest: Samy Deluxe und das DLX Ensemble werden am Montag, 11. November, ab 20 Uhr im Festsaal des Stadttheaters auftreten. Der Rapper bringt bei seiner MTV Unplugged Session in Ingolstadt eine Performance auf die Bühne, bei der sich Hip-Hop mit Elementen des Jazz, Funk und Soul mischen.

Die Show schlängelt sich musikalisch durch viele verschiedene Epochen seiner Karriere. Alle Songs wurden für die MTV Unplugged Session komplett neu arrangiert und zeigen auch die empfindsame, nachdenkliche Seite des sonst so schlagfertigen Rappers. Getragen wird er dabei von dem DLX Ensemble, das aus Percussion, Brass und souligem Background-Chor besteht. Samy Deluxe begrüßt außerdem mehrere seiner Wegbegleiter als Überraschungsgäste auf der Bühne; darunter befanden sich bereits Jan Delay, Max Herre, Afrob, Megaloh, Xavier Naidoo, Kool Savas, Torch, Patrice, Chefket oder MoTrip. Man darf gespannt sein, wem er in Ingolstadt das Mikrofon überlässt.

Seit Ende März touren Samy Deluxe und das DLX Ensemble durch Deutschland. Seit gut zwanzig Jahren ist er aus der Rap- und Hip-Hop Szene Deutschlands nicht mehr wegzudenken. Bis heute hat er 13 Alben und unzählige Mixtapes auf den Markt gebracht.

Tickets ab 35 Euro sind erhältlich unter anderem in der Tourist-Information am Ingolstädter Hauptbahnhof (noch bis 25. Mai) und ab 3. Juni in der Tourist-Information am Rathausplatz (Moritzstraße 19), im Westpark Ingolstadt und im Internet über www.eventim.de. (nr)

Themen Folgen