18.07.2019

Sand statt Eis

Einen „Stadturlaub“ verspricht der Innenstadtverein in der ersten Ferienwoche am Rathausplatz. Die neue Veranstaltung soll einmal das Pendant zur Eisarena werden

Pünktlich zum Ferienstart kann man vom 28. Juli bis 4. August in der Ingolstädter Altstadt in die Sommerfrische starten. Das Angebot heißt Stadturlaub. Und bei manchem könnte vielleicht tatsächlich Urlaubsstimmung aufkommen: Es wird einen Sand- und Wasserspielbereich geben, auf dem Rathausplatz wird Rasen ausgerollt und zudem gibt es im Innenhof der Sparkasse ein täglich wechselndes Kulturprogramm. „Wir wollen mit dem Stadturlaub ein Pendant zu unserer Eisarena am Schloss ins Leben rufen. Dieses Jahr findet die Veranstaltung auf dem Rathausplatz statt. Im kommenden Jahr soll sie dann auf den Paradeplatz wandern, an dem sich zurzeit noch das Baustellenlager befindet“, erklärte Thomas Deiser, Vorsitzender von IN-City.

Beim Stadturlaub sind Angebote für alle Generationen vorgesehen: Sandsieben, Kasperltheater, Slam Poetry, die Mittwochsklassik, Kabarett, Sommernachtskino und regionale Bands. Dabei geht es an jedem Tag um etwas anderes: Natur, Theater, Musik oder Literatur.

Kinder können zum Beispiel Muschelmobile und Windlichter basteln oder Trommeln herstellen, die sie anschließend direkt mit dem Musiker Bernd von Ras Dashan ausprobieren können.

Nachhaltigkeit spielt die ganze Woche auch eine große Rolle. Man kann Bücher und Kleider tauschen oder bei Upcycling-Aktionen alten Gegenständen neues Leben verleihen. Am Freitagabend wird passend dazu ein Dokumentarfilm über den Zustand der Erde gezeigt.

Den großen Auftakt machen am Sonntag, 28. Juli, ab 15 Uhr Rodscha aus Kambodscha und Tom Palme. (nr)

