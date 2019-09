11:00 Uhr

Saturn-Arena: Evakuierung wegen eines brennenden Scheinwerfers

Feueralarm in der Ingolstädter Saturn-Arena: Die Besucher einer Veranstaltung waren am Samstag evakuiert worden, weil es einen Brand in der Halle gegeben hat. Die Feuerwehr konnte aber bald Entwarnung geben.

Während einer Veranstaltung in der Saturn-Arena musste am späten Samstagnachmittag die Feuerwehr anrücken. Grund war ein Scheinwerfer in acht Metern Höhe, der zu brennen begonnen hatte. Als die Feuerwehr eintraf, hatten die Besucher der Veranstaltung das Gebäude bereits verlassen. Mit Hilfe einer Hubarbeitsbühne, die sich bereits in der Arena befand, rückte die Feuerwehr schließlich dem "dem Störenfried zu Leibe", wie es im Bericht der Feuerwehr heißt.

Nach dem Großeinsatz der Feuerwehr konnten die Besucher wieder zurück in die Saturn-Arena

Die Rettungskräfte nutzten einen Kohlendioxid-Löscher, anschließend wurde der Scheinwerfer von der Beleuchtungstraverse demontiert und ins Freie gebracht. Die Halle wurde schließlich über die Gebäudelüftungsanlage gelüftet. Anschließend konnten die Besucher wieder zurück in die Halle und die Veranstaltung konnte fortgesetzt werden. Verletzt wurde niemand, der Schaden beschränkt sich auf den Scheinwerfer. (nr)

