vor 9 Min.

Sauberes Wasser in den Seen

Dem Badevergnügen rund im Ingolstadt steht nichts im Weg

Das Gesundheitsamt hat Ende April wieder damit begonnen, die Badegewässer im Stadtgebiet Ingolstadt zu untersuchen. Die beiden EU-Badegewässer – Auwaldsee und Baggersee – werden von April bis September einmal pro Monat kontrolliert. Die jeweiligen Proben werden am Bayerischen Landesamt für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit untersucht. Die Ergebnisse dieser Untersuchungen werden nach Brüssel weitergeleitet. Bei diesen Entnahmen werden gleichzeitig die Sichttiefe, die Trübung des Badewassers, die Wassertemperatur sowie mögliche Verletzungsgefahren und der Allgemeinzustand der Badestellen kontrolliert. Aktuell sind alle Proben – auch an den weiteren Badeseen – nach Auskunft von Umweltreferent Rupert Ebner – einwandfrei. Um die Liegewiesen vor Verschmutzung durch Wasservögel zu schützen, wurden – wie bereits in den vorangegangenen Jahren – vom Sportamt sogenannte Entenzäune aufgestellt. Laut Ebner haben sie sich bewährt, die Liegewiesen seien deutlich sauberer. In der Hauptsaison werden die Zäune dann wieder entfernt. Aus hygienischen Gründen, aber auch zum Schutz von Wasservögeln, sollen Hundebesitzer mit ihren Haustieren von April bis September ausschließlich die ausgewiesenen „Hundebadestrände“ nutzen. (nr)

Die Wasserqualität wird unter www.ingolstadt.de/Leben/Gesundheit/Umwelthygiene veröffentlicht.

Themen Folgen