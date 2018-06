00:40 Uhr

Schach an der frischen Luft

Anmeldung zum Turnier ab sofort

Die Freiluftschachturniere der Stadt Neuburg entstammen im Ursprung einer Bürgerbeteiligungsmaßnahme und haben sich fest im Veranstaltungskalender verankert. Demnächst findet die 21. Auflage der beliebten Reihe vor dem Bücherturm statt. Am Samstag, 30. Juni, gehen die Schüler und am 14. Juli die Erwachsenen und Jugendlichen ab 16 Jahren an den Start.

Beginn für beide Wettkämpfe ist pünktlich um 9 Uhr. Der Spielmodus richtet sich nach der Anzahl der Teilnehmer, die Partielänge beträgt zwischen 15 und 20 Minuten. Als Siegprämien gibt es für die jeweils ersten drei Plätze Geldpreise zu gewinnen. Außerdem ist die Teilnahme bei beiden Turnieren, die bei jeder Witterung stattfinden, kostenlos. Voranmeldungen sind ab sofort bei der Stadt Neuburg unter der Telefonnummer 55355 und 642392 möglich. Letzte Anmeldungen werden bis 15 Minuten vor Turnierbeginn angenommen. Das Freiluftfeld am Sèter Platz kann natürlich auch außerhalb des städtischen Turniers genutzt werden. Im Bücherturm kann man zu den Öffnungszeiten einen Schlüssel zum Figurenkasten bekommen und sofort loslegen. Das Spielfeld am jüngst sanierten Sèter Platz befindet sich in bestem Zustand. (nr)