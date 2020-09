vor 49 Min.

Schaeffler will Stellen abbauen – auch in Ingolstadt

Die Schaeffler AG will in den nächsten beiden Jahren in Deutschland 4400 Stellen streichen.

Plus Alle Standorte des Automobilzulieferers in Deutschland sind betroffen. In Ingolstadt ist die Rede von 45 Stellen, die der Corona-Pandemie geschuldet seien. Doch das bezweifelt die IG Metall.

Von Manfred Dittenhofer

Die Beschäftigten von Schaeffler sind deutschlandweit verunsichert und sauer. Auch in Ingolstadt will der weltweit tätige Automobil- und Industriezulieferer Stellen streichen. Die IG Metall und der Betriebsrat machen nun gegen diese Pläne mobil. Am Mittwoch fand – wie an vielen anderen Schaeffler-Standorten bundesweit – auch in Ingolstadt eine außerordentliche Betriebsversammlung statt, bei der 185 Beschäftigte und damit fast die gesamte Frühschicht teilnahmen. Am Montagestandort von Schaeffler in Ingolstadt arbeiten rund 600 Beschäftigte. Dort sollen 45 Stellen abgebaut werden.

„Das klingt nach wenig, aber erst vor zwei Jahren sind 60 Arbeitsplätze verschwunden. Und in Deutschland und Europa sollen 4400 Stellen bis 2022 eingespart werden.“ Gerhard Stelzer, Gewerkschaftssekretär der IG Metall, sprach auf der Betriebsversammlung und erlebte die Stimmung der Mitarbeiter. Die sei alles andere als gut. „Die Beschäftigten haben sich immer flexibel bei dem Drei-Schicht-Betrieb gezeigt und trotzdem wollte das Unternehmen bereits vor zwei Jahren Kapazitäten nach Osteuropa verlagern.“ Damals habe man das verhindern können, so Stelzer. Und nun werde die Pandemie als Grund für den Abbau vorgeschoben. Die Sorge der Mitarbeiter geht über 2022 hinaus. Bis dahin 40 Stellen und was passiert danach. Man befürchtet, dass noch mehr Stellen verschwinden könnten.

In Deutschland will Schaeffler über 4000 Stellen abbauen

Schaeffler hingegen spricht von einem Maßnahmenpaket, in dem von Transformation, Kapazitätsabbau und Konsolidierung der Standorte die Rede ist. Bis zu 300 Millionen Euro will der Konzern einsparen, 90 Prozent davon bis 2023. Und auch von dem Abbau von 4400 Stellen in Deutschland ist die Rede. Wie viele Stellen an den einzelnen Standorten wegfallen, das kommuniziert Schaeffler bisher nicht.

Wie Gerhard Stelzer von der IG Metall bestätigt, wird ein erstes Gespräch zwischen Vertretern des Betriebsrats und der Gewerkschaft mit der Werkleitung in Ingolstadt am Freitagvormittag stattfinden. Aber eines stellt Stelzer im Vorfeld bereits klar. „Diese Stellenreduzierung nehmen wir nicht kampflos hin.“ Es sei schon sehr verwunderlich, wie Konzerne und Unternehmen zu Deutschland stehen würden, wenn sie auf der einen Seite sozialversicherungspflichtige Arbeitsplätze abbauen, auf der anderen Seite aber erwarten, dass ihre Produkte gekauft werden. Zudem werde in Ingolstadt unter anderem das elektrohydraulische Ventilsteuersystem für Motoren Multiair montiert. Das wolle der Standort Ingolstadt unbedingt behalten, so Stelzer.

IG Metall fordert einen Stopp des Personalabbaus bei Schaeffler

Das Unternehmen befürchte einen Rückgang des Automobil- und Industrieumsatzes und reagiere darauf mit Entlassungen, so der IG Metall-Bevollmächtigte Bernhard Stiedl. „Genau für solche Situationen gibt es das Kurzarbeitergeld, über dessen Verlängerung der Koalitionsausschuss heute berät.“

Die IG Metall hat am Mittwoch vor der außerordentlichen Betriebsversammlung eine Flugblattaktion vor den Werkstoren durchgeführt. Sie kündigen damit Widerstand gegen die geplanten Maßnahmen an. „Wir fordern einen Stopp des Personalabbaus und bieten der Unternehmensführung Gespräche an, um die Auswirkungen der Pandemie und der Transformation sozial verträglich zu gestalten“, erklärte der Betriebsratsvorsitzende in Ingolstadt, Robert Lauffer.

