06:00 Uhr

Schandfleck in Neuburg mit oder ohne Biergarten schön herrichten

Plus Die Arbeitsgruppe „Freiraumgestaltung“ der Stadt Neuburg hat ein Konzept erarbeitet, um die Baulücke am Eck der Oskar-Wittmann-Straße aufzuhübschen. Jetzt gibt es eine neue Anfrage für die Baulücke am Donaukai.

Von Manfred Rinke

Es ist und bleibt ein schwieriges Eck, auf dem das Grundstück an der Oskar-Wittmann-Straße steht. Zweimal hat es die Stadt schon verkauft, zweimal zurückgekauft, weil die Interessenten ohne die Mitwirkungsbereitschaft der Nachbarschaft nichts damit anfangen konnte. Vor gut einem Jahr bekam dann die Arbeitsgruppe „Freiraumgestaltung“ die Aufgabe, den Schandfleck aufzuhübschen. Das Konzept dafür steht und wurde am Mittwochnachmittag im Bauausschuss vorgestellt. Doch jetzt hätte auch der Nachbar den Wunsch, das 94 Quadratmeter kleine Fleckchen nutzen zu wollen.

Direkt neben der seit fünf Jahren bestehenden, unschön anzusehenden und mit einem Bauzaun abgesicherten Baulücke ist der „Fischerstecher“. Der Grundstücksbesitzer hat am Montag bei der Stadt angefragt, ob der neue Pächter die paar Quadratmeter pachten und als Biergarten nutzen könnte. Das Angebot stieß bei Oberbürgermeister Bernhard Gmehling und den Stadträten durchaus auf positive Resonanz.

Arbeitsgruppe "Freiraumgestaltung" der Stadt Neuburg hat "Wohlfühlkonzept" für die Baulücke

Zunächst allerdings stellten Stadtbaumeister Dieter Reichstein und Pressesprecher Bernhard Mahler für die städtische Arbeitsgruppe „Freiraumgestaltung“ das vor, was sie sich als optische Aufwertung für das Grundstück vorstellen: einen Aufenthaltsbereich mit zwei Ruhebänken und Abfallbehälter, drei Haltebügel für Fahrräder – aus Sicherheitsgründen wird eine E-Bike-Ladestation am Bürgermeister-Hocheder-Platz ein paar Meter weiter vorgesehen – eine Begrünung der Fläche und in Absprache mit den Hauseigentümern der angrenzenden Gebäude zwei Rankgitter, um auch die Wandflächen grün gestalten zu können. Das ganze wäre kurzfristig und günstig (rund 10.000 Euro) in Eigenleistung der Städtischen Betriebe realisierbar – und nun die kurzfristige Anfrage des neuen Kneipenpächters.

Wenngleich OB und Stadtbauamt mit der Bereitschaft der Nachbarn als Lückenschluss grundsätzlich einen Neubau als beste Variante für die Ecke ansehen, gefiel dem Rathauschef die Idee, die Fläche auch gastronomisch zu nutzen. Schließlich liege es nahe, dass Gäste der Kneipe die Aufenthaltsfläche ohnehin nutzen würden.

Stadträte im Neuburger Bauausschuss fanden einen Biergartenbetrieb auf der kleinen Fläche durchaus charmant

Auch die Stadträte fanden die Idee durchaus „charmant“, wie Norbert Mages von den Grünen meinte. Er kenne eine ähnliche Situation andernorts, wo über eine Wendeltreppe sogar eine zweite Ebene geschaffen wurde. „Das wäre hier mit Blick auf die Donau dann noch attraktiver.“

Manfred Enzersberger meinte, dass bei einer Verpachtung wenigsten jemand ständig ein Auge auf das Grundstück habe. Gerhard Schoder wies auf den schmalen Gehsteig als Problem für die Bedienung und die mögliche Mehrbelastung durch Lärm für die Anwohner hin, wobei Roland Harsch bemerkte, dass allein durch das Aufstellen der Sitzmöglichkeiten mehr Geräusche zu erwarten seien. Stadtrat Peter Ziegler brach eine Lanze für die jungen Leute, für die es ja schließlich irgendwo in Neuburg ein Nachtleben brauche. Und im Umfeld gebe es ja ohnehin bereits eine Reihe von Lokalitäten.

Ob auch ein Durchbruch vom Lokal auf die Fläche möglich wäre, oder dass sie auf alle Fälle beleuchtet wird – all die Fragen will OB Gmehling in einem Gespräch mit dem neuen Pächter klären. Diese Verhandlungen sollen abgewartet werden. Je nach Ausgang gibt es dann auch einen Biergartenbetrieb. So oder so wird die Ecke aber auf alle Fälle ordentlich aufgehübscht.

Lesen Sie dazu auch:

Neue Hoffnung für das Grundstück am Donaukai?

Themen folgen