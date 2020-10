vor 3 Min.

Schausteller sind mit dem Schanzer Herbstvergnügen zufrieden

Plus Unter Corona-Bedingungen findet zurzeit auf dem Ingolstädter Volksfestplatz das „Schanzer Herbstvergnügen“ statt. Die Schausteller sind bislang mit dem Besuch zufrieden.

Von Manfred Dittenhofer

Endlich wieder da! So könnte man die Kommentare der schwer gebeutelten Schausteller zusammenfassen, die auf dem Volksfestplatz in Ingolstadt das Schanzer Herbstvergnügen ausrichten, das noch bis zum kommenden Sonntag, 11. Oktober, dauert. Und sie sind nicht unzufrieden mit dem Umsatz. Endlich überhaupt wieder ein Geschäft, so die Antwort vieler. Insgesamt sind 41 Schausteller auf dem Festplatz vertreten.

Bis zu 800 Besucher dürfen auf den Ingolstädter Volksfestplatz

Ob das Fest überhaupt würde stattfinden können und unter welchen Bedingungen, war lange unklar. Denn Corona macht es nötig, dass spezielle Hygienevorgaben eingehalten werden und sich die Besucher namentlich registrieren. Und so sah es zunächst so aus, als müsste das Herbstfest – genauso wie bereits das Volksfest an Pfingsten – ersatzlos gestrichen werden. Doch dann kam es doch noch zu einer Lösung. Bis zu 800 Besucher können seit 25. September auf dem Volksfestplatz Volksfestatmosphäre unter Corona-Bedingungen erleben. Dass nicht alles so ist wie in den Jahren zuvor, ist auch am Namen erkennbar: Aus dem traditionellen Herbstfest ist das „Schanzer Herbstvergnügen“ geworden.

Ungeachtet des teilweisen Regenwetters am ersten Wochenende ist Rosa Schwer, Betreib

erin einer Schießbude, mit der Ingolstädter Dult zufrieden. „Trotz der manchmal schlechten Witterung kamen die Leute am Wochenende.“

Die Ingolstädter Schausteller freuen sich, dass endlich wieder Betrieb ist

Der Corona-Lockdown und auch die Zeit danach traf die Schausteller schwer. Alle Volksfeste und Großveranstaltungen fielen aus. Dazu Schwer: „Als das Oktoberfest abgesagt wurde, zogen viele kleine Veranstaltungen nach, obwohl man sehr wohl mit einem Hygienekonzept die kleineren Volksfeste in abgespeckter Version hätte durchführen können.“ Auch Carmen Diepold vom Autoscooter freute sich, dass überhaupt Betrieb ist. Und dass die Leute kommen, was nicht klar gewesen sei bei den Beschränkungen. Der Autoscooter soll heuer auch noch in Kempten und in Augsburg stehen. „Aber wer weiß, momentan ist alles eine Hängepartie.“ Alexandra Krems aus München betreibt einen Stand im Biergarten. Auch sie klingt zufrieden. Und sie lobt die Besucher. „Die Menschen sind sehr friedlich und halten sich an die Regeln.“



Das Schanzer Herbstvergnügen ist von Dienstag bis Donnerstag von 11 bis 20 Uhr geöffnet, am Freitag und Samstag von 11 bis 21 Uhr und am Sonntag von 11 bis 20 Uhr. Am Mittwoch ist Kinder- und Familientag. (mit rilu)

Themen folgen