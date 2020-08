00:31 Uhr

Scheitelpunkt bei der Kurzarbeit scheint erreicht

Zahl der Firmen, die Kurzarbeit anzeigen, nimmt ab. Die aktuellen Zahlen für Juli

Der leichte Anstieg der Arbeitslosigkeit zu Beginn einer zweiten Jahreshälfte, der sich normalerweise durch die Beendigung von Schul- und Ausbildungsverhältnissen begründet und nur vorübergehend ist, trägt heuer vor allem die Handschrift der Pandemie. Neben den unter 25-Jährigen sind auch weitere Personenkreise betroffen. „Insgesamt liegt die Arbeitslosigkeit weiterhin deutlich über dem Niveau von 2019, allerdings entspricht der monatliche Anstieg von Juni auf Juli nun wieder dem der Vorjahre“, fasst Johannes Kolb, Vorsitzender der Geschäftsführung der Agentur für Arbeit Ingolstadt, die Entwicklung für den Juli zusammen.

Zu Beginn der Sommerferien in Bayern waren im Stadtgebiet Ingolstadt und in den Landkreisen Eichstätt, Neuburg-Schrobenhausen und Pfaffenhofen 8540 Personen arbeitslos gemeldet, 101 mehr als einen Monat zuvor. Der aussagekräftigere Vorjahresvergleich belegt die seit März anhaltende Tendenz: Im Juli 2019 waren 5458 Bürger betroffen, 3082 weniger als zum aktuellen Zeitpunkt. Die Arbeitslosenquote beträgt unverändert zum Vormonat 2,9 Prozent, vor Jahresfrist lag sie noch bei 1,9 Prozent.

Insgesamt 4879 Betriebe haben seit dem Lockdown im März Kurzarbeit bei der Agentur für Arbeit Ingolstadt angezeigt und lassen damit sehr deutlich die Auswirkungen der Coronakrise erkennen. Allerdings kamen im Juli mit 92 Anzeigen weit weniger hinzu, als in den Monaten davor. „Wir gehen aktuell davon aus, dass hier der Scheitelpunkt erreicht ist“, erklärt der Agenturchef.

Nach wie vor steht für diejenigen, die heuer neu in den Beruf einsteigen wollen, ein sehr breites Spektrum an Ausbildungsplätzen zur Verfügung. 1310 Lehrstellen in der Region sind für den Start in 2020 noch unbesetzt. Auch in der Ferienzeit steht für Fragen und Beratung die Hotline unter 0841/9338-888 zur Verfügung.

Die Zahl der offenen Stellen liegt im Juli deutlich unter dem Vorjahresniveau. Waren vor einem Jahr noch 4667 vakante Arbeitsplätze zur Besetzung gemeldet worden, sind es aktuell noch 3221. Betroffen sind vor allem die Branchen Arbeitnehmerüberlassung, verarbeitendes Gewerbe und Gastgewerbe.

Der Arbeitsmarkt im Stadtgebiet Ingolstadt und in den Landkreisen.

Die Arbeitslosigkeit im zu Ende gehenden Monat hat sich nochmals etwas erhöht. Sie stieg im Vergleich zum Juni um 42 auf 3486 Personen, 1195 mehr als noch im Vorjahr. Dies ergibt eine aktuelle Arbeitslosenquote von 4,3 Prozent (Vormonat: 4,2 Prozent, Vorjahr: 2,8 Prozent). Aktuell gibt es auf der Schanz 1124 unbesetzte Stellen.

1617 Personen, zehn weniger als im Vormonat, aber 596 mehr als im Vorjahr, sind aktuell auf Beschäftigungssuche. Die Arbeitslosenquote beträgt zum Stichtag wie im Vormonat 2,1 Prozent (Vorjahr: 1,3 Prozent).

Im zu Ende gehenden Berichtsmonat wurden 1565 Personen als arbeitslos gezählt, 13 mehr als im Vormonat. Im Vergleich zum Vorjahr stieg die Zahl der arbeitslosen Landkreisbürger um 546. Die Arbeitslosenquote verblieb wie im Vormonat bei 2,7 Prozent (Vorjahr: 1,8 Prozent).

Die Zahl der arbeitslos Gemeldeten erhöhte sich im Juli im Vergleich zum Vormonat um 56 Personen auf 1872. Gegenüber dem Vorjahr bedeutet dies einen Zuwachs von 745 Landkreisbürgerinnen und -bürgern. Die Arbeitslosenquote liegt aktuell bei 2,5 Prozent (Vormonat: 2,4 Prozent, Vorjahr: 1,5 Prozent). Offene Stellen gibt es 895. (nr)

