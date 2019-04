vor 40 Min.

Schießhausstraße: Ein Wohnhaus soll die Pavillons ersetzen

So soll das Wohnhaus, das an der Schießhausstraße/Hadergasse entstehen soll, einmal aussehen (Westansicht).

Die 15 Wohnungen werden zwischen 30 und 102 Quadratmeter groß. Die Baugenehmigung der Stadt Neuburg steht noch aus.

Von Manfred Dittenhofer

Es tut sich etwas in der Schießhausstraße. Seit zweieinhalb Jahren plant der Besitzer des Grundstücks, auf der die markanten Pavillons stehen, einen Neubau. Nun geht die Planung auf die Zielgerade und das Bauamt signalisiert Zustimmung. Am Freitag haben Erwin Arnold und Ronald Klose, die Geschäftsführer der Placondo GmbH, die das Baugrundstück bebaut, die Nachbarn über ihre Planung informiert. Am Samstag folgte bereits ein erster Termin mit Kaufinteressenten. Anstelle der Pavillons soll ein Gebäude mit 15 Wohnungen entstehen, die zwischen 30 und 102 Quadratmeter groß sind. Ein Teil dieser Wohnungen soll verkauft, ein Teil vermietet werden.

Nachdem nach der Beteiligung der Nachbarn die Stadt keine Rückmeldungen erreichten, die dem Bauvorhaben entgegenstehen würden, freut sich auch Neuburgs Oberbürgermeister Bernhard Gmehling über das Vorhaben: „Ich bin froh, dass der zuletzt brachliegende Bereich einer sinnvollen Nutzung zugeführt wird. Das Bauvorhaben sei zu begrüßen, weil dringend benötigter Wohnraum entsteht und dazu eine ohnehin versiegelte Fläche verwendet wird. Ich hoffe sehr, dass es uns zusammen mit Herrn Arnold und weiteren Anliegern gelingt, die öffentlichen Bereiche ansprechend zu gestalten.“ Diese direkten Anlieger wissen, dass eine unruhige Bauzeit vor ihnen liegt. Das nehmen sie aber für eine Verbesserung ihres Viertels gerne in Kauf.

Die Wohnungen in der Schießhausstraße könnten Anfang 2020 fertig sein

Arnold ist sehr zufrieden mit der Zusammenarbeit mit dem Bauamt Neuburg. Ende Mai sollen bereits die Pavillons abgerissen werden. Im Juni kommt die Unterkellerung heraus. Arnold hofft, noch im September mit dem Bau beginnen zu können. „Dann müsste der Rohbau im Februar 2019 fertig sein. Klappt das, könnten die Wohnungen zum Jahreswechsel 2020 fertig und damit bezugsbereit sein.“

Drei der Wohnungen werden einen Gartenanteil besitzen, eine Wohnung hat Zugang zu einer Dachterrasse. Die Autos kommen in sogenannten Duplex-Garagen im Erdgeschoss unter.

Nun warten Arnold und Klose auf die Baugenehmigung aus der Stadtverwaltung Neuburg. Und wenn das Haus dann mal steht, kann sich Arnold gut vorstellen, dass er in diesem Viertel gleich die nächste Aufhübschung plant.