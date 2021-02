vor 17 Min.

Schießhausstraße in der Unteren Altstadt Neuburgs wird aufgehübscht

Plus In dem Viertel um die Schießhausstraße im Anschluss an die Innenstadt in Neuburg soll es künftig einige kleinere Grünflächen und einen zentralen Aufenthaltsbereich geben. Was dort konkret entstehen wird.

Von Manfred Rinke

Ursprünglich hätte die Untere Altstadt im Bereich der Schießhausstraße einmal in großem Stil umgestaltet und für rund drei Millionen Euro zu einer zentralen Anlaufstelle mit hoher Aufenthaltsqualität für Anwohner und Einzelhändler werden sollen. Ein Realisierungswettbewerb „Untere Altstadt“ wurde ins Leben gerufen, der favorisierte Entwurf sah auf der Fläche der ehemaligen Pavillons einen Platz mit Brunnen, Bäumen und Bänken vor. Der Brunnen ist ganz passé, auf dem Platz liegt der Bau eines Mehrfamilienhauses in den letzten Zügen. Dennoch geht die Stadt jetzt daran, die Aufenthalts- und Wohnqualität sowie die Attraktivität des gesamten Viertels zu verbessern.

Es war und ist noch immer keine Vorzeigeadresse in der Stadt Neuburg: das Quartier um Spital-, Schützen- und Schießhausstraße mit Hadergasse. Der groß angelegte Realisierungswettbewerb „Untere Altstadt“, der für rund drei Millionen Euro eine hohe, nachhaltige Aufwertung dieses Viertels vorgesehen hätte, wurde, weil zu teuer, wieder eingestampft. Aufgehübscht, wenngleich in bescheidenerem Maße, wird die Schießhausstraße nun aber doch. Los gehen soll es mit den Arbeiten im April nach den Osterferien.

Im Schießhausstraßen-Viertel in Neuburg entsteht ein größerer, zentraler Platz zum Aufhalten

Ein zentraler Platz in dem Viertel entsteht nun zwischen dem neuen, fast fertiggestellten Mehrfamilienhaus und dem ehemaligen Wollhäusl. Wie Christoph Gastl vom städtischen Tiefbauamt im Bauausschuss erklärte, wird auf dieser größeren Fläche ein Aufenthaltsbereich entstehen. Vier Bänke, ebenso viele Spielgeräte, zwei Abfalleimer, zwei Straßenlampen beziehungsweise zwei Laternen und fünf Bäume, von denen drei durch Bodenstrahler beleuchtet werden.

Im weiteren Verlauf Richtung Neuhofstraße entstehen weitere, kleinere Grünflächen. Bepflanzung und das Anlegen der Grünflächen übernimmt die Stadtgärtnerei. Die Gehwege in der Schießhausstraße werden mit einem Betonsteinpflaster mit Vorsatz analog zur Luitpoldstraße gepflastert. Außerdem gibt es, wie Christoph Gastl erklärte, in der gesamten Planung keine Bordsteine. Die Höhendifferenz zwischen Gehwegen und der Straße beträgt nur drei Zentimeter, teilweise gehen Bordstein und Straße sogar flach ineinander über. Dies auf Anregung von Stadträtin Franziska Hildebrand (WIND) auch noch weiter in Richtung medaktiv Therapiezentrum und Hautarztpraxis in der anschließenden Neuhofstraße. Die Straßenfläche, so Gastl, wird asphaltiert und größtenteils mit einer Mittelrinne entwässert.

Die Umgestaltung der Schießhausstraße in Neuburg soll im Sommer fertig sein

Mit der Fertigstellung der Umgestaltung wird im Juli/August gerechnet. Schon jetzt kündigt Christoph Gastl an, dass es während der rund dreimonatigen Bauzeit zu erheblichen Verkehrsbeeinträchtigungen in und um die Schießhausstraße kommen wird. Diese schließen auch teilweise notwendige Vollsperrungen des Ausbaubereiches ein.

Noch einmal ploppte im Bauausschuss die weitere Einstufung für das Grundstück neben der geplanten Sens-Halle auf. Nachdem der Stadtrat in seiner jüngsten Sitzung dem vorangegangenen Beschluss des Bauausschusses nicht gefolgt war, musste dieser nun noch einmal über die Planvarianten abstimmen.

Gegen die Stimmen von den Grünen-Stadträten Gerhard Schoder und Norbert Mages folgte das Gremium nun der vorgegebenen Variante des Stadtrates. Die sieht vor, dass der nördliche Teil des Grundstückes neben der künftigen Sens-Halle als Gewerbefläche ausgewiesen wird, der südliche Teil vorerst unbenommen bleibt.

Lesen Sie auch:





Themen folgen