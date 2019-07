vor 6 Min.

Schlägerei auf der Seminarwiese in Eichstätt

Ein 16-Jähriger will schlichten und wird dann selbst verletzt. Die Polizei sucht nach Zeugen.

Am Samstagabend wurde in Eichstätt auf der Seminarwiese ein 16-jähriger von mehreren Personen geschlagen. Zu dem Vorfall war es gekommen, nachdem der Jugendliche schlichtend in einen Streit zwischen zwei Personengruppen eingegriffen hatte.

Wie die Polizei berichtet, war der Jugendliche plötzlich das Ziel der Aggressionen verschiedener Personen der zuvor streitenden Parteien geworden und er war von ihnen geschlagen sowie getreten worden. Selbst als der Jugendliche flüchten konnte, war er von einigen der Schläger verfolgt worden. Weshalb der 16-Jährige misshandelt worden war, blieb vorerst unklar. Er wurde leicht verletzt. Die Polizei ermittelt und bittet in diesem Zusammenhang um Zeugenhinweise unter der Telefonnummer: 08421/9770-0. (nr)

