vor 5 Min.

Schlägerei in der Unterkunft

Die Polizei rückt mit neun Streifen aus, nachdem ein Streit eskaliert war.

Am Sonntagabend hat es eine Schlägerei in einer Asylunterkunft an der Manchinger Straße gegeben. Im Vorfeld soll ein Mann laut Polizei das Kind eines Mitbewohners bedroht und diesen geschlagen haben. Wegen dieses Vorfalls, so die Polizei weiter, war es am Sonntagabend dann erneut zum Streit zwischen den beiden Kontrahenten gekommen. Daran beteiligten sich auch deren Landsmänner. Die Auseinandersetzung eskalierte: Unter anderem soll ein Beteiligter sein Gegenüber mit der Scherbe eines zerbrochenen Tabletts angegriffen haben, habe aber -den weiteren Angaben der Polizei zufolge - von anderen Bewohnern von Schlimmerem abgehalten werden können. Die Polizei rückte mit einem Großaufgebot von neun Streifen aus.

Als die Polizei kam, war die Schlägerei schon vorbei

Als die Einsatzkräfte eintrafen, war die Auseinandersetzung allerdings bereits beendet. Ein Asylsuchender wurde mit Verdacht auf doppelte Kieferfraktur ins Krankenhaus eingeliefert. Er hatte bei der Rauferei einen Schlag mit einer Luftpumpe ins Gesicht bekommen. Ein weiterer Bewohner blutete aus der Nase und hatte eine geschwollene Hand. Auch er wurde zur Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Die an der Rauferei Beteiligten waren teilweise alkoholisiert. Derzeit wird gegen vier Personen wegen Körperverletzungsdelikten ermittelt. (nr)

