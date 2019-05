vor 37 Min.

Schlägereien an Fasching sind geklärt

Jugendliche gelten als verdächtig

Am Faschingssonntag, 3. März, war es während des Faschingstreibens in Gaimersheim zu mehreren Schlägereien gekommen, bei denen zwei Personen schwer verletzt worden waren. Wie die Polizei mitteilt, sind die aufwendigen Ermittlungen nun abgeschlossen, sämtliche mutmaßlichen Täter seien identifiziert worden. Sie gehören einer Gruppe Jugendlicher an, die in letzter Zeit in Gaimersheim verstärkt negativ in Erscheinung getreten seien, heißt es im Polizeibericht.

Am Faschingssonntag war es im Bereich der Wintergasse gegen halb neun Uhr abends zur ersten Auseinandersetzung gekommen. Zunächst hatte ein 16-jähriger Syrer einem 19-jährigen Stammhamer mit der Faust ins Gesicht geschlagen. Im Anschluss soll ein 18-jähriger Ingolstädter, ein Bekannter des mutmaßlichen Schlägers, dem Opfer eine Flasche ins Gesicht geschlagen haben.

Eine gute halbe Stunde später hatte dann ein 16-Jähriger aus Eitensheim mit einer Flasche in Richtung eines 21-jährigen Ingolstädters geschlagen, ein Zeuge konnte Schlimmeres verhindern. Damit war die Sache aber noch nicht ausgestanden. Denn gegen 21.30 Uhr hatte ein anderer Eitensheimer, ebenfalls 16 Jahre alt, dem Ingolstädter eine Flasche ins Gesicht geschlagen. Sein Kompagnon schlug dem Opfer schließlich noch mit der Faust ins Gesicht. Der Ingolstädter hatte sich bei den Schlägen klaffende Wunden im Bereich von Augen, Nase und Haaransatz zugezogen, die laut Polizei im Krankenhaus genäht werden mussten. (nr)

