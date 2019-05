vor 19 Min.

Schlägern, kiffen, Schule schwänzen: Karlskron schlägt Alarm

In Karlskron sorgen seit geraumer Zeit einige Jugendliche für Ärger. Schulleitung und Bürgermeister erhoffen sich Besserung durch einen Jugendsozialarbeiter.

Von Claudia Stegmann

Zwei Jungs stehen in der Wiese – mit nacktem Oberkörper und geballten Fäusten. Sie gehen aufeinander los und prügeln sich. Als einer das Gleichgewicht verliert und hinfällt, beugt sich sein Kontrahent über ihn und schlägt auf ihn ein. Immer und immer wieder. Die Szene, die sich in Karlskron unweit des Rathauses abspielt, wird von Bürgermeister Stefan Kumpf beobachtet. Als er merkt, dass der Stärkere von seinem Opfer nicht ablässt, macht er sich mit einem scharfen Pfiff bemerkbar. Die zwei lassen voneinander ab, ziehen ab – und prügeln sich vielleicht an einem anderen Ort weiter.

Es sind Vorfälle wie diese, die Kumpf den Kopf schütteln lassen. Seit etwa eineinhalb Jahren hat die Gemeinde zunehmend Probleme mit Jugendlichen, die nicht nur Ärger in der Schule, sondern auch in ihrer Freizeit machen. „Es ist in dieser Zeit rasant schlechter geworden“, sagt Kumpf. Seiner Einschätzung nach handelt es sich dabei um eine Gruppe von fünf bis 15 Jugendlichen zwischen 14 und 17 Jahren, zu denen Jungs wie Mädels gehören. Sie zerschlagen Lampen, legen Feuer, treten Bänke zusammen, verschmieren Wände, Bushaltestellen und Mauern. „Das sind Halbstarke, die nicht wissen, wohin mit ihrer Kraft“, sagt Kumpf. Ein „bisschen Verständnis“ habe er ja durchaus für so manches Verhalten, das die Pubertät mit sich bringe. „Wir haben damals auch über die Stränge geschlagen und unseren Müll liegen lassen“, gibt es freimütig zu. Doch die Grenze dessen, was er unter jugendlichem Leichtsinn verbuchen könne, sei längst überschritten.

Mittelschule Karlskron: Lehrer werden mit den Problemschülern alleine nicht mehr fertig

Auch in der Karlskroner Mittelschule, in die auch Schüler aus Weichering gehen, haben die Lehrer ihre Müh und Not, so manchen Jugendlichen im Zaum zu halten. Die Rede ist von vermehrt sozial und emotional auffälligen Schülern mit hoher Aggressionsbereitschaft. Mitunter würden sie die Hausaufgaben verweigern oder erst gar nicht im Unterricht erscheinen. Diese Schüler kämen aus schwierigen sozialen Verhältnissen, manche von ihnen würden auch Drogen konsumieren. Das alles würde dazu führen, dass es im Unterricht immer wieder zu Konflikten käme, die von den Lehrern nur schwer oder gar nicht bewältigt werden könnten. So steht es in einem Schreiben der Karlskroner Schulleitung an das Landratsamt, in dem sie einen Jugendsozialarbeiter beantragt. Der soll sich um die Problemfälle kümmern, damit sich die Lehrer wieder auf ihre eigentliche Aufgabe konzentrieren könnten.

Die Aussagen der Schule decken sich auch mit den Beobachtungen des Jugendamts in und um Karlskron. Dort sind die Fälle, in denen das Jugendamt eingeschaltet ist, von 2017 auf 2018 um mehr als das Doppelte gestiegen, nämlich von 13 auf 29, wie Jugendamtsleiter Sebastian Karl in der Sitzung des Jugendhilfeausschusses sagte. Auch strafrechtlich treten Jugendliche aus der Gemeinde immer wieder in Erscheinung, wobei die Zahlen sehr schwanken, wie jugendamtsinterne Daten belegen. So gab es 2018 acht Fälle von Jugendgerichtshilfe, 2017 waren es 18 und in den Jahren zuvor sieben, zwölf und sechs.

Der Jugendsozialarbeiter an der Karlskroner Schule kostet rund 40.000 Euro

„Eigentlich bräuchten wir einen Streetworker“, sagt Bürgermeister Stefan Kumpf. Doch im Augenblick hofft er darauf, dass die Arbeit des Jugendsozialarbeiters auch über den Schulalltag hinaus seine Wirkung zeigt. Sollte dem nicht so sein, will er sich Unterstützung von einer freien Jugendhilfeeinrichtung holen. Denn bei den Unruhestiftern gehe es um mehr als nur um Maßregeln. „Hier geht es um Erziehung, die es von Hause nicht gibt.“

Knapp 40.000 Euro kostet ein Jugendsozialarbeiter, die je zur Hälfte vom Landkreis und von der Gemeinde bezahlt werden. Der Jugendhilfeausschuss des Kreistags stimmte am Donnerstag dem Antrag der Karlskroner Schule zu.

