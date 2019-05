vor 5 Min.

„Schlammloch“ bremst die Bahn zwischen Ingolstadt und Augsburg aus

Auf der Strecke Augsburg-Ingolstadt kommen Züge zu spät oder fallen aus. Jetzt müssen Gleise ausgetauscht werden.

Von Ute Krogull

Zu Verspätungen von bis zu 20 Minuten und Zugausfällen kommt es momentan auf der Strecke von Augsburg Richtung Ingolstadt. Grund ist eine Geschwindigkeitsbegrenzung zwischen Friedberg und Dasing. Nach Auskunft der Bayerischen Regiobahn, welche die Paartalbahn betreibt, achte man drauf, dass die Pendlerzüge und die stündliche Verbindung Augsburg-Ingolstadt von den Störungen nicht betroffen sind, sagt ein Sprecher der Regiobahn.

Auf der Strecke müssen kaputte Schienen ausgetauscht werden

Auf der Strecke fahren teils viertelstündlich Bahnen von Augsburg nach Friedberg und halbstündlich nach Aichach. Der BRB zufolge müssen die Züge zwischen Friedberg und Dasing auf 900 Metern langsamer fahren; Ursache seien kaputte Schienen, die ausgetauscht werden müssen. Die Zugführer versuchen, den Zeitverlust auszugleichen, indem sie auf dem Rest der Strecke aufs Tempo drücken. Trotzdem waren viele Fahrgäste sauer, weil sie in Augsburg oder Ingolstadt Anschlüsse nicht erreichten.

Voraussichtlich ab dieser Woche will die Deutsche Bahn die Schienen zwischen Friedberg und Dasing reparieren. Dann sollen die bis zu 20-minütigen Verspätungen und Zugausfälle auf der Strecke Augsburg-Ingolstadt ein Ende haben. Der Fahrgastverband Pro Bahn ist „sehr verärgert“ über die Behinderungen. Seit Montag vergangener Woche gelte die Geschwindigkeitsbegrenzung von 20 Stundenkilometern an einer Stelle, an der Züge normalerweise mit 120 km/h fahren. Ursache sei dem Vernehmen nach ein „Schlammloch“ an den Schienen, hervorgerufen durch die Regenfälle der vergangenen Woche.

Pro Bahn fordert, dass Busse eingesetzt werden

Pro-Bahn-Sprecher Winfried Karg meint: „So gut wie jeder Zug hat mindestens fünf Minuten Verspätung, sehr viele kommen mit 15 bis 20 Minuten Verspätung in Ingolstadt oder Augsburg an. Dann sind die Anschlusszüge weg, was für Reisende mit entfernteren Zielen häufig eine Verspätung von einer Stunde am Zielbahnhof bedeutet.“ Für viele Pendler, die ‚nur’ die Paartalbahn benutzen, bedeute das Malheur eine Verdoppelung ihrer Fahrzeit. Daher fordert der Fahrgastverband, Busse einzusetzen, die von Schrobenhausen aus so starten, dass die Anschlüsse in Ingolstadt erreicht werden. Karg sieht ein Infrastrukturproblem als Ursache. Die Deutsche Bahn, der die Trasse gehört und die im Besitz der Bundesrepublik ist, habe „sehr wenig bis nichts“ investiert. Stattdessen habe der Staat die parallel verlaufende B300 für viel Geld ausgebaut.

Diese Kritik mag die Deutsche Bahn nicht so stehen lassen. „Die Empörung von Pro Bahn ist weder angebracht noch sachgerecht“, teilte sie mit. Es handle sich um eine „kurzfristige Vorsichtsmaßnahme“, da die Schienen getauscht bzw. in die richtige Lage gebracht werden müssten. Für die Reparatur seien Spezialmaschinen und Fachfirmen nötig. Sobald Kapazitäten zur Verfügung stehen, werde dies durchgeführt. Die DB hat nach Hochwasserschäden der letzten Woche eigenen Angaben zufolge an vielen Stellen mit Problemen zu kämpfen.

Fahrgäste können sich bei Verspätungen im DB-Navigator oder auf der Website der BRB aktuell informieren.

