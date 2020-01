Schleichwegsuche nach Brückensperrung in Bergheim

Plus Wegen Bauarbeiten ist die Donaubrücke in Bergheim seit Montag erneut gesperrt. Das führt teilweise zu hunderte Meter langen Staus rund um die Elisenbrücke.

Vormittags ist es besonders schlimm – seit Montag erst recht. Sabrina Fertl muss es wissen: Die Mutter zweier Töchter fährt ihre Kinder jeden Morgen von ihrem Wohnort Hessellohe über die Elisenbrücke nach Neuburg in die Kinderbetreuung. Normalerweise plant sie für die Strecke mit dem Auto eine Fahrzeit von zehn bis 15 Minuten ein. „Seit die Brücke in Bergheim gesperrt ist, brauche ich dafür mindestens doppelt so lange“, sagt sie. Schuld daran ist der Ausweichverkehr, der vor allem zu den Hauptverkehrszeiten am Vormittag und am späten Nachmittag zusätzlich über die Elisenbrücke rollt. Und auf den angrenzenden Straßen zum Teil hunderte Meter lange Staus verursacht.

Auf der Ingolstädter Straße herrsche am Vormittag stadteinwärts phasenweise gefühlt kompletter Stillstand, sagt Fertl. Bis zum Rieder Berg würden sich die Autos bisweilen stauen. „Wer pünktlich sein will, sollte diese Straße meiden oder einen entsprechenden Zeitpuffer einplanen“, rät sie. An regulären Tagen sei um kurz nach acht – wenn sie sich mit ihren Kindern auf den Weg macht – der gröbste Schul- und Berufsverkehr bereits vorüber, erklärt die Mutter. Während der Brückensperrung sei davon jedoch nichts zu merken. „Es geht kaum etwas voran.“ Da hilft es, einen Schleichweg zu kennen.

Um die Mittagszeit, wenn an den Schulen der Unterricht endet, herrscht in der Luitpoldstraße erfahrungsgemäß ein hohes Verkehrsaufkommen. Bild: Marcel Rother

Brückensperrung in Bergheim führt zu Schleichwegsuche

„Ich versuche, die Ingolstädter Straße zu umschiffen“, sagt Fertl. Dazu biegt sie beim Aroma-Café rechts ab und fährt parallel zur Ingolstädter Straße durch das Wohngebiet bis zur Monheimer Straße. Von dort aus gelangt sie über die Kreuzung auf die Elisenbrücke. Aber auch dort staue sich der Verkehr, ebenso wie in der Luitpoldstraße, sagt die Mutter. Bis sie ihre eineinhalb und vier Jahre alten Töchter in der Krippe beziehungsweise dem Kindergarten abgegeben hat, ist eine halbe Stunde vergangen. „In meinem Fall geht es noch, da die Einrichtungen offene Ankunftszeiten haben“, sagt sie. Aber es gäbe auch Kindergärten, in denen die Kinder bis spätestens 8.30 Uhr da sein müssten – danach sei die Türe zu.

Viel Verkehr herrscht erfahrungsgemäß auch zur Mittagszeit, wenn die Schulen Unterrichtsschluss haben und die Schüler mit Autos und Bussen nach Hause fahren oder von ihren Eltern abgeholt werden. Vor allem in der Luitpoldstraße ist dies zu beobachten. Biba Bytyqi arbeitet dort seit neun Jahren als Schulweghelfer und kümmert sich immer von Montag bis Freitag, zwischen 12 und 13.30 Uhr, um die Sicherheit der Schüler beim Überqueren der Straße und beim Ein- und Aussteigen an der Bushaltestelle. Er kennt die Verkehrssituation genau und weiß: „Je mehr Verkehr, desto größer die Gefahr und umso mehr muss man aufpassen“, sagt er. Passiert sei in all den Jahren jedoch noch nie etwas. Trotz der Brückensperrung herrsche zur Mittagszeit nur unwesentlich mehr Verkehr in der Luitpoldstraße – da diese ohnehin viel befahren sei.

Der Grund für die angespannte Verkehrssituation ist die Brückensperrung in Bergheim. Entsprechend weichen viele Autofahrer auf die Elisenbrücke aus. Bild: Marcel Rother

So lange ist die Donaubrücke in Bergheim gesperrt

Anders sieht es derweil am Rieder Berg aus. Als Ferstl ihre beiden Töchter um kurz nach Mittag abholen will, stehen die Autos den Rieder Berg hinauf erneut Schlange, sagt sie. Dasselbe Bild ergibt sich, wenn der Feierabendverkehr einsetzt und viele Berufstätige aus Ingolstadt zurück nach Neuburg kommen. Dann geht auch an anderen Stellen in der Stadt nichts mehr und die Autos kommen nur noch im Schneckentempo voran. Das geht noch bis Ende der Woche so. Die Brücke in Bergheim ist wegen Bauarbeiten am Wehr bis Samstag, 11. Januar, gesperrt. Danach ist sie bis Freitag, 17. Januar, wieder halbseitig befahrbar – aber nur bis 14 Uhr, denn dann muss die Brücke ein weiteres Mal kurz komplett gesperrt werden, und zwar bis Samstagabend, 18. Januar, 18 Uhr. Anschließend bleibt die Brücke bis 31. Januar halbseitig offen, ehe sie zwischen dem 1. Februar und 15. März wieder für eineinhalb Monate uneingeschränkt genutzt werden kann. Im März und April wird es weitere Komplettsperrungen geben. (mit clst)