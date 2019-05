Schloßfest: Der Adel am pfalzgräflichen Hof

Plus Mit sechs Paaren fing alles an, heute sind die Neuburger Hoftänzer eine Gruppe von rund 30 Tänzern, die in edlen Roben Tänze aus dem 16. Jahrhundert zeigt.

Das Neuburger Schloßfest feiert heuer ein Jubiläum. Zum 25. Mal findet das Fest der Renaissance vor der historischen Kulisse der Altstadt statt. Es gibt einige Gruppen, die von Anfang an dabei waren, viele kamen spätestens zur zweiten Auflage dazu. So auch die Neuburger Hoftänzer. Die Neuburger Rundschau stellt bis zum Schloßfest einige Gruppen vor.

Sie sind wohl die prächtigsten Erscheinungen auf dem Neuburger Schloßfest: die Hoftänzer. In Samt, Seide und mitunter auch Pelz gehüllt stellen sie den Adel am pfalzgräflichen Hof zu Neuburg dar. Zwischen 2000 und 3000 Euro kostet eine durchschnittliche Robe, bestehend aus einem Unterrock, einer Chemise und darüber ganz viel Stoff und Prokat.

Die Hoftänzer legen viel Wert auf authentische Kleidung. Die standesgemäße Verwendung von kostbaren Stoffen sowie die originalgetreue Erstellung von Kopfbedeckungen und von prunkvollem Schmuck ist Ehrensache, betont Edith Petersen. Seit über 20 Jahren betreut und trainiert sie die Gruppe der Hoftänzer zusammen mit ihrem Mann Peter. Das tänzerische Training hat die 66-Jährige in den vergangenen Jahren immer mehr in die Hände von Ulrike Stuhlfelder übergeben, aber trotzdem bleibt der Hoftanz ihr größtes Hobby.

Schloßfest: Trainerin Edith Petersen hat sich um die 50 Tänze angeeignet

Auf Workshops und Seminaren vertieft sie ihr Wissen über historische Tänze der Renaissance, aus Büchern überlieferten Originaltänzen und die höfische Musik. „Es geht um das Nachempfinden des damaligen Zeitgeistes“, erzählt sie. Dieser hatte sich nach dem Mittelalter enorm verändert. „Wer gut und schön leben will, soll das doch, das Morgen nämlich ist ungewiss“, sagte einst schon der Medici Lorenzo der Prächtige, den Peter Petersen gerne zitiert. In der höfischen Renaissance ging es also um das Genießen und darum zu zeigen, was man hat, aber auch um Lebensfreude.

Prachtvolle Gewänder sind das Markenzeichen der Neuburger Hoftänzer. Die aktuelle Gruppe umfasst rund 30 Tänzer. Bild: Edith Petersen

Dementsprechend sind die Tänze. Sie starten mit einer Pavane (italienisch „Pfau“). Die Tänzer präsentieren sich stolz, drehen sich in alle Richtungen. Danach folgt oft direkt eine Gaillarde, ein Springtanz, bei dem es durchaus munter zugeht. Um die 50 Tänze hat sich Edith Petersen über die Jahrzehnte angeeignet, elf davon zeigt die Gruppe auf dem Schloßfest bei den Großen Tanzspielen „Tanz und Scherz bei Hofe“.

Schloßfest: Neuburger Hofmusik kümmert sich um die Musik

Die Musik dazu spielt auf dem Schloßfest die Gruppe der Neuburger Hofmusik. Bei sonstigen Auftritten der Hoftänzer muss die Gruppe auf CDs zurückgreifen. „Eine eigene Hoftänzer-Musikgruppe, das wäre noch so ein heimlicher Wunsch von mir“, gesteht Edith Petersen. Weil natürlich das Tanzen zu handgemachter Musik auf Flöte, Fiedel und Schlagwerk ganz anders sei. Die könnten dann auch bei den Proben aufspielen.

Rund 30 Personen trainieren freitags ab 20 Uhr in der Städtischen Tanzschule. „Unsere Gruppe ist in den vergangenen Jahren ordentlich angewachsen“, berichtet Petersen. Und auch vom Alter her ist die Truppe bunt gemischt. Zwischen 18 und 72 Jahren sei alles dabei.

Neuburger Hoftänzer haben 1977 ersten Auftritt auf dem Schloßfest

Angefangen hat vor über 40 Jahren alles mit einer überschaubaren Anzahl an Tänzern. Sechs Paare hatten sich auf einen Aufruf in der Neuburger Rundschau gemeldet. Der Verkehrsverein suchte darin Tänzer, die das Schloßfest mitgestalten wollen. Heidi und Heinz Richter waren sofort Feuer und Flamme. Die Neuburger Geschichte, die Renaissance, das ist ihre Welt.

Die Paare der ersten Stunde: (von links) Daniel Sachtleben, Ute Streicher mit Schwester, Heidi und Heinz Richter, Wolfgang Schmidt (mit Frau Erika, nicht im Bild), Michaela und Andreas Heckl, Uschi und Hans-Jürgen Jäger. Es fehlen Gudrun von Tubeuf und Wilfried Karrer. Bild: Heinz Richter

Auf dem Schloßfest 1977 hatte die neu gegründete Gruppe der Hoftänzer ihren ersten Auftritt. Die Choreografie von Ballettmeisterin Eva Munck-Toft war noch nicht so renaissancegetreu, wie sie heute ist, erinnert sich Heinz Richter. In der Turnhalle in der Fünfzehnerstraße wurde fleißig geprobt, später dann in den Räumen der Ballettschule. Die Gewänder waren einfacher, als sie es heute sind. „So aufgebrezelt waren wir damals nicht“, sagt Richter, dennoch waren die Männer und Frauen in ihren samtenen Kleidern für die Schloßfestbesucher damals imposante Erscheinungen.

Neuburger Hoftänzer tanzen 1981 erstmals zu Live-Musik

1981 gab es eine musikalische Premiere. Unter der Leitung von Marika Wiener tanzten die Hoftänzer erstmals zu live gespielten Klängen. Die Hofmusiker intonierten die Lieder ihrer Tänzer – ein einmaliges Erlebnis. Nicht nur, weil es toll gewesen sei, zu originalen Instrumenten zu tanzen, erinnert sich Richter lachend, sondern auch weil die Fiedeln und Flöten viel zu leise waren für die mächtige Schlosshofkulisse.

Mit den Jahren kamen und gingen die Tanzpaare, ebenso die Trainer. Immer mal wieder mussten Heinz und Heidi Richter das Training der Gruppe in die Hand nehmen. Doch 1995 war Schluss. Für die Richter war es das letzte Schloßfest bei den Hoftänzern. „Es war eine schöne Zeit. Wir waren Pioniere in diesem Bereich“, sagt der 76-Jährige. Aus der Pionierarbeit ist inzwischen eine etablierte Truppe geworden, die vom Neuburger Schloßfest nicht mehr wegzudenken ist.

Auftritte: Am Freitag 28. Juni, um 20.30 Uhr, Samstag, 29. Juni, um 21.30 Uhr und Sonntag, 30. Juni, um 17.30 Uhr jeweils bei „Tanz und Scherz bei Hofe“ im Schlosshof. Am Sonntag, 30. Juni, um 20 Uhr „Hofkonzert“ im Kongregationssaal. Am Freitag, 5. Juli, um 19 Uhr „ Tanz und Scherz bei Hofe“ im Schlosshof, um 21.30 Uhr „Serenade“ im Schlosshof, Samstag, 6. Juli, 19 Uhr und am Sonntag, 7. Juli, 18 Uhr bei „Tanz und Scherz bei Hofe“ (Schlosshof)