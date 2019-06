vor 6 Min.

Schloßfest: Mit einem Besenstiel fing alles an

Plus Die Fahnenschwinger sind von Anfang an beim Schloßfest dabei. Was etwas abenteuerlich begann, ist heute ein wesentlicher Teil des Schloßfestes.

Von Gloria Geissler

Das Neuburger Schloßfest feiert heuer ein Jubiläum. Zum 25. Mal findet das Fest der Renaissance vor der historischen Kulisse der Altstadt statt. Die Neuburger Rundschau stellt bis zum Schloßfest einige Gruppen vor. Diesmal eine, die von Anfang an mit dabei ist: die Fahnenschwinger.

Es muss ein interessanter Anblick gewesen sein, der sich den Nachbarn von Erika Behringer damals bot. Diese nämlich stand tagelang in ihrem Garten mit einem abgesägten Besenstiel in der Hand, an den sie ein Spültuch gebunden hatte, und machte allerlei Verrenkungen. 43 Jahre später wissen wir, dass aus diesen seltsamen Turnübungen eine wichtige Säule des Neuburger Schloßfestes entstanden ist: die Fahnenschwinger. Über 30 Jahre trainierte Erika Behringer (links) die Fahnenschwinger. Hier ein Bild von 1983. Bild: Erika Behringer Wieder einmal war es Kreisheimatpfleger Mathias Schieber, der auf die Turnübungsleiterin des TSV Neuburg, Erika Behringer, 1976 zugegangen war mit der Bitte, für das erste Schloßfest eine Fahnenschwinger-Gruppe ins Leben zu rufen. „Ich hatte ja keine Ahnung, was man da macht“, erzählt Erika Behringer heute. Also habe sie einfach in ihrem Garten mit dem abgesägten Besenstil herumprobiert. Noch heute präsentiert die Gruppe einen Tanz, dessen Choreografie Erika Behringer vor fast einem halben Jahrhundert erfunden hat. Fahnenschwinger: Nach dem Schloßfest steht ein Wechsel an Auch die Gewänder waren über die gesamte Zeit die gleichen. Erst zum diesjährigen Schloßfest gab es neue. „Das wurde auch höchste Zeit“, berichtet Trainerin Ulrike Bock, „so oft wie die geflickt wurden...“ Bock hat vor zehn Jahren die Leitung der Gruppe von Erika Behringer übernommen und eine neue Kunst mit dazugenommen: das Fahnenwerfen. Dazu mussten die Fahnenstöcke ausgetauscht werden und auch die Fahnen selbst wurden neu gebatikt. Die Neuburger Künstlerin Irene Schleer hat nicht nur die ersten gestaltet, sondern auch die neuen. Die Fahnen der acht Tänzerinnen zeigen sechs verschiedene Motive, nämlich die Wappen von Bayern, Sachsen, Savoyen, Pfalz, Polen und Österreich. Die Bedeutung bezieht sich – wie sollte es beim Schloßfest anders sein – auf die beiden Prinzen Ottheinrich und Philipp. Ihre Urgroßeltern waren Ludwig IV., Kurfürst von der Pfalz, Margarete, Herzogin von Savoyen, Ludwig der Reiche, Herzog von Bayern-Landshut, Amalie, Herzogin von Sachsen, Kasimir IV., König von Polen, und Elisabeth, Herzogin von Österreich. Dass ein Paar fehlt, liegt daran, dass sich unter den Großeltern Geschwister befanden, nämlich Herzog Georg der Reiche von Bayern-Landshut, der Großvater väterlicherseits, und seine Schwester Margaretha, die Großmutter mütterlicherseits. Deshalb taucht ein und dasselbe Ehepaar unter den Urgroßeltern zweimal auf: Herzog Ludwig IX. der Reiche von Bayern-Landshut und Amalie von Sachsen. Ulrike Bock ist ein typisches Schloßfest-Kind. Begonnen hat sie mit fünf Jahren bei den Reigenkindern, damals unter der Regie von Erika Behringer. Dann folgte ihr Einsatz bei den Steckenreitern, dann bei den Bauerntänzern und als Jugendliche schließlich bei den Fahnenschwingern. 17 Jahre ist das jetzt her. Nach diesem Schloßfest wird die 33-Jährige die Leitung der Gruppe an Theresa Foschum übergeben: „Ich freue mich, jemanden gefunden zu haben, der die Fahnenschwinger im Sinne von Frau Behringer und mir weiterführen wird.“ Fahnenschwinger auf dem Schloßfest: Das sind die Termine Hintern zusammen, Brust raus, Bauch rein – das ist die Devise von Erika Behringer und diese hat die 77-Jährige über die Jahre allen ihren Schülern vermittelt. Bei den Fahnenschwingern kommt noch die richtige Fahnenhaltung dazu. Denn nicht der ganze Arm wird geschwungen, sondern lediglich das Handgelenk. Die Motive symbolisieren die Länderwappen, die mit den Neuburger Prinzen Philipp und Ottheinrich in Verwandtschaft standen. Bild: Erika Behringer Acht Jugendliche und junge Erwachsene stehen bei den Auftritten auf der Bühne. Die Fahnenschwinger wirken bei den großen Tanzspielen „Tanz und Scherz bei Hofe“ mit, haben seit einigen Jahren aber auch ihren eigenen Auftritt. Zu den Klängen von „Ventus Laminarum“, einer Musikgruppe der Stadtkapelle, treten die Fahnenschwinger im Stadtmuseumsgarten auf. Die Trommeln und Businen untermalen den Tanz der Mädchen und ihr Spiel mit den Fahnen. Die Fahnenschwinger wirken mit bei „Tanz und Scherz bei Hofe“ am Freitag, 28. Juni, 19.30 Uhr, Samstag, 29. Juni, 21.30 Uhr, Sonntag, 30. Juni, 17.30 Uhr, Freitag, 5. Juli, 19 Uhr, Samstag, 6. Juli, 19 Uhr, und Sonntag, 6. Juli, 18 Uhr, im Schlosshof. Eintritt: sieben Euro. „Ventus Laminarum“ mit den Fahnenschwingern treten auf am Sonntag, 30. Juni, um 16.30 Uhr, und 7. Juli, um 17 Uhr im Stadtmuseumsgarten.

