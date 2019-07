Schloßfest-Serenade ist Ohrenschmaus und Augenweide

Plus Bei der Serenade begeistern Neuburger Chöre, die Hofmusik, Tänzer und Feuerspucker im Schlosshof.

Schon zum zweiten Mal nach 2017 gab es im Schlosshof eine musikalische Abendveranstaltung der auf dem Schloßfest beteiligten Neuburger Chöre sowie der Neuburger Hofmusik. Dass gleichzeitig ein Konzert der beliebten Gruppe Zackenflanke stattfand, schadete der Serenade nicht. Der Schlosshof war gut gefüllt mit Menschen, die dem abendlichen Rummel in der Oberen Altstadt entgehen und den musikalischen Schätzen aus Ottheinrichs Zeit ihr Gehör schenken wollten. Den spätabendlichen Ohrenschmaus um halb zehn ergänzten die Neuburger Hoftänzer und die Feuerspucker „Spektaculum de Diabolico“ – eine Augenweide, schon wegen der anmutigen Bewegungen in prächtigen Kostümen und Staunen wegen der enormen Feuerbälle der Teufel.

Die Hofmusik unter Leitung von Nicola Göbel eröffnete den Abend mit „Allemande und Tripla“ des Leipziger Komponisten Hermann Schein, dann folgten Instrumental- und Chorwerke europäischer Komponisten – von Thomas Morleys „Sing we and chant it“ über „Eccho“ des genialen Kosmopoliten Orlando di Lasso bis „Belle qui tiens ma vie“ von Thoinot Arbeau. Dieser langsame Tanz – Lieblingsstück von Hofkapellmeisterin Nicola Göbel, die durch das Programm führte – rundete den Abend am Ende ab: Windrose, Liederkranz und Madrigalchor sangen gemeinsam, während die vornehme Gesellschaft der Hoftänzer ihre Figuren würdevoll über die Bühne tanzten.

Die Serenade im Schlosshof hat eine Vorgeschichte

Ottheinrich soll seit 1535 eine Hofkapelle beschäftigt haben, die zu seiner Erbauung und zu besonderen höfischen Anlässen spielte. Und eine „überaus feine Cantorey“ – so stand es auf dem Programmzettel – also einen Chor, der jedoch ausschließlich aus Männern bestand, die sich aus der „überaus sangesfreudigen Beamtenschaft“ des Neuburger Hofes rekrutierten. 500 Jahre später stehen drei Chöre auf der Bühne, die zum großen Teil aus Frauen bestehen.

Vielstimmig singt der Madrigalchor in „M‘ha punt‘ Amor“ von den „Waffen Amors, die einen Krieg der Gefühle auslösen“ und von „Hüt du Dich“ von Caspar Othmayr, in dem vor der Falschheit der Maidlein gewarnt wird. Der Liederkranz besingt in einer Art Spottlied eine alte Pariserin, die um ihres Goldes willen gefreit werden sollte – Humor, der zeitlos ist. Zwei Tenöre schmachten dagegen mit viel Wehmut die südliche Sonne an: „O sole mio“ – ein Stück aus dem Schloßfest-Programm des Chors Windrose, das Chorleiter Werner Lecheler kurzerhand für die Renaissancezeit passend umschrieb. Chöre, Musiker, Tänzer und Feuerspucker gestalteten ein kurzweiliges Programm, das ein akustisches und optisches Eintauchen in die Zeit vor 500 Jahren ermöglichte – wären da nicht das Kunstlicht und die elektronischen Tonverstärker.

„Mit der Zeyt“ braucht Zugeständnisse an die neue Zeit, in der die Musik gegen den allgemeinen Lärm der Umgebung ankämpfen muss.